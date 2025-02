DJ UKRAINE-BLOG/Berlin hält Debatte um Friedenstruppen für Ukraine für verfrüht

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Bundesregierung hält Debatte um Friedenstruppen für Ukraine für verfrüht

Die Bundesregierung sieht noch nicht den Zeitpunkt gekommen, um über die Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine zu sprechen. Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin. "Grundsätzlich halten wir das für den jetzigen Zeitpunkt noch für verfrüht", sagte sie mit Blick auf das Treffen einiger europäischen Staats- und Regierungschefs zur Ukraine am Nachmittag in Paris. Man müsse zunächst abwarten, ob und wie sich ein Frieden für die Ukraine ergebe. Bei dem Treffen in Paris gehe es darum, wie man sich europäisch abstimmt und europäisch aufstellt. Zuvor hatte der britische Premierminister Keir Starmer erklärt, er sei bei Bedarf bereit, britische Friedenstruppen nach einem Ende des Kriegs in die Ukraine zu entsenden.

February 17, 2025

