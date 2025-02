BERLIN/HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Rot und rosa mit gelben Akzenten: In dem auffälligen Auswärtstrikot werden Deutschlands Fußballerinnen auch bei der Europameisterschaft 2025 in der Schweiz auflaufen. Das gemusterte Design solle an die Graffiti-Straßenkunst in deutschen Städten erinnern, teilten der DFB und Adidas mit. Im Nacken hat das Trikot einen "Deutschland"-Schriftzug - ebenfalls im Graffiti-Stil.

"Das neue Auswärtstrikot gefällt mir sehr gut", sagte Offensivspielerin Jule Brand. Es sei modern und ausgefallen. "Wir freuen uns darauf, es bei den bevorstehenden Nations-League-Spielen und vor allem bei der EM im Sommer in der Schweiz zu tragen."

Trikot kommt gegen Österreich erstmals zum Einsatz



Influencerin Caro Daur hatte das Design bereits Anfang Februar bei der Fashion Week in Berlin getragen. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich dabei um das neue DFB-Trikot handelt, gab es da aber noch nicht.

Nach Angaben des DFB soll das Trikot zum ersten Mal beim Länderspiel gegen Österreich am Dienstag, 25. Februar (18.15 Uhr/ZDF) zum Einsatz kommen. Die Fußball-EM der Frauen findet vom 2. bis 27. Juli statt./rgr/DP/jha