Kiel (ots) -Gemeinsam mit dem Verein "Wir pflegen e.V." werden wir am 19. Februar 2025 von 15.00 bis 17.00 Uhr im Jagdschloss Malepartus, Tremsbütteler Weg 102, 22941 Bargteheide, einen pflegepolitischen Salon mit einer Podiumsdiskussion zum Thema "Mangelware Pflege - was tun" veranstalten.Warum jetzt eine Veranstaltung zur Pflege?Die Pflegeversicherung ist vor 30 Jahren zum 01.01.1995 in Kraft getreten und hat ab Mitte 1996 die ersten Leistungen erbracht. Eine großartige Errungenschaft, die 30 Jahre später vor der Herausforderung steht, die stetig wachsende Nachfrage nach professioneller Pflege zu bedienen.Pflege ist Mangelware geworden und Pflegebedürftige finden immer häufiger nicht die benötigte Unterstützung. Eine Situation, die auch die pflegenden Angehörigen immer stärker zu spüren bekommen.So wundert es auch nicht, dass in einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbandes 48 % der Befragten erklärt haben, dass "Gesundheit und Pflege" aus ihrer Sicht das wichtigste politische Handlungsfeld einer neuen Bundesregierung sei. Das Thema hat damit Platz 1 belegt, vor der "wirtschaftlichen Lage" und dem Themenkreis "innere Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung".Bisher spielt das Thema "Gesundheit und Pflege" im Wahlkampf nur eine untergeordnete Rolle. Wir wollen dazu beitragen, dass sich dies ändert.Wir laden Sie deshalb herzlich zu unserem "Pflegepolitischen Salon" ein.Kommen Sie mit den Bundestagsabgeordneten, dem bpa Landesgruppenvorsitzenden und Angehörigenvertreterinnen und -vertretern ins Gespräch.An der Podiumsdiskussion nehmen teil:- Henri Schmidt I CDU- Konstantin von Notz I Bündnis90/Die Grünen- Bengt Bergt I SPD- Nora Grundmann I FDP- Nicole Knudsen I Wir pflegen e.V.- Alfred Bornhalm I SoVD Schleswig-Holstein- Mathias Steinbuck I bpaModeration: Dirk Schnack | freier JournalistAngesichts der bevorstehenden Bundestagswahl bietet diese Veranstaltung eine gute Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen, notwendige Verbesserungen und anstehenden Herausforderungen in der pflegepolitischen Landschaft auszutauschen.