Die Merck-Aktie verzeichnet heute einen leichten Kursrückgang im XETRA-Handel. Das Wertpapier des Darmstädter Konzerns bewegte sich am Vormittag abwärts und notierte bei 135,30 Euro, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ihr bisheriges Tief bei 134,55 Euro, nachdem sie bereits bei 135,05 Euro in den Handel gestartet war. Mit dem aktuellen Kursniveau liegt das Papier deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 177,00 Euro, das Ende August 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist jedoch die positive Entwicklung der Geschäftszahlen: Im dritten Quartal 2024 konnte Merck seinen Umsatz um 1,8 Prozent auf 5,27 Milliarden Euro steigern, während das Ergebnis je Aktie von 1,70 auf 1,86 Euro anwuchs.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleiben Marktexperten für die Zukunft der Merck-Aktie optimistisch gestimmt. Der durchschnittliche faire Wert wird von Analysten bei 183,14 Euro gesehen, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom gegenwärtigen Kursniveau bedeutet. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Ausschüttung von 2,33 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber den 2,20 Euro aus dem Vorjahr entspricht. Der prognostizierte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2024 wird auf 8,72 Euro geschätzt.

Anzeige

Merck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Merck-Analyse vom 17. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Merck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Merck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Merck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...