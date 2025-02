CAKE Kurs Prognose: Steigt der Kurs jetzt wieder über 5 Dollar?

Der Kurs von CAKE hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Erholung erlebt und sich seit seinem Tiefstand Anfang Februar zwischenzeitlich fast verdreifacht. Nachdem der Coin zuletzt an der 3-Dollar-Marke kämpfte, stellen sich nun viele Anleger die Frage, ob die Rallye weitergeht und CAKE in den kommenden Wochen erneut die 5-Dollar-Marke überwinden könnte.

CAKE verzeichnete zuletzt einen massiven Anstieg

Bei CAKE handelt es sich um den nativen Token der DeFi-Kryptobörse PancakeSwap. Seinen größten Boom erlebte der Coin im letzten Bullenmarkt 2021, als er zwischenzeitlich auf ein Allzeithoch von über 44 Dollar steigen konnte. Seitdem hatte CAKE jedoch zunehmend an Bedeutung verloren und erlitt im letzten Bärenmarkt eine nahezu vollständige Entwertung, wobei er zwischenzeitlich auf kaum mehr als 1 Dollar zurückfiel. In diesem Bullenmarkt konnte der Coin bisher nicht an frühere Höchststände anknüpfen und erlebte lediglich zwei größere Rallyes, die ihn auf 5 beziehungsweise zuletzt auf etwas über 4 Dollar ansteigen ließen.

Das Jahr 2025 begann für CAKE denkbar schlecht, und Anfang Februar fiel der Coin erneut auf nur etwa 1,20 Dollar zurück. Seit dem 9. Februar erlebt CAKE jedoch einen überraschenden Aufschwung, in dem er seinen Wert innerhalb kurzer Zeit fast verdreifachen konnte. Am 13. Februar erreichte der Coin bereits wieder 3,10 Dollar und wird nach einer kurzen Konsolidierung der Gewinne nun knapp unter der 3-Dollar-Marke gehandelt.

Durch diesen Anstieg ist die Marktkapitalisierung wieder auf über 800 Millionen Dollar gewachsen, wodurch CAKE erneut zu den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehört. Nun fragen sich viele Anleger berechtigterweise, ob dem Coin weiteres Wachstum bevorsteht und er möglicherweise schon bald ein neues Jahreshoch über 5 Dollar erreichen könnte.

Wenn 2,5-Dollar-Support hält, könnte Kurs weiter steigen

Allein beim Blick auf den Chart von CAKE in den letzten Wochen zeichnet sich ein recht positives Bild ab. Nach der impulsiven Rallye kam es verständlicherweise zu Gewinnmitnahmen, doch grundsätzlich scheint der 2,50-Dollar-Support in der vergangenen Woche gehalten zu haben. CAKE befindet sich nun wieder im Aufwärtstrend und konnte zuletzt einen 24-stündigen Kursgewinn von über 8 % verzeichnen. Sollte es dem Coin in den kommenden Tagen gelingen, seinen bisherigen Höchststand von 3,10 Dollar zu übertreffen, könnte es schnell weiter aufwärts in Richtung 4 Dollar, 5 Dollar und damit zu einem neuen Jahreshoch gehen.

Sollte CAKE diesen Jahreshöchststand erreichen, wäre es jedoch noch ein weiter Weg bis zu einem neuen Allzeithoch. Schließlich müsste der Coin von der 5-Dollar-Marke aus noch eine nahezu Verneunfachung seines Wertes hinlegen, um sein früheres Allzeithoch zu erreichen. Im Falle einer Fortsetzung des Bullenmarktes und eines erneuten großen Hypes um DeFi-Kryptobörsen (insbesondere auf der Binance-Blockchain, auf der CAKE beziehungsweise die Börse PancakeSwap operiert), wäre auch ein neues Allzeithoch im Jahresverlauf 2025 denkbar. Ein neues Jahreshoch über 5 Dollar erscheint jedoch als deutlich realistischerer Kurs.

Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, dass es sich bei der jüngsten Rallye lediglich um eine kurzfristige Erholung handelt, auf die noch eine heftige Korrektur folgen könnte. In einem solchen Fall wäre ein Rückfall unter 2,50 Dollar in Richtung 2 Dollar denkbar. Viele Anleger, die den jüngsten CAKE-Hype verpasst haben, suchen nun nach Alternativen und setzen vermehrt auf jüngere Krypto-Projekte. Besonders im Fokus steht dabei derzeit Solaxy mit seinem Coin SOLX.

Solaxy befindet sich im Gegensatz zu PancakeSwap noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

Das ist ein Krypto-Projekt, das sich tatsächlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung befindet und derzeit in der sogenannten Presale-Phase ist. Die Phase wird von den Entwicklern genutzt, um Funding für die Umsetzung ihres ambitionierten Vorhabens zu sammeln und Anlegern gleichzeitig eine günstige Einstiegsmöglichkeit in die native Kryptowährung des Projekts, SOLX, zu bieten.

Ziel von Solaxy ist es, eine der ersten Layer-2-Lösungen für die Solana-Blockchain zu entwickeln. In Zukunft sollen Transaktionen von Solana auf Solaxy ausgelagert werden können, um die Haupt-Blockchain deutlich zu entlasten. Dadurch sollen bestehende Probleme wie Netzwerküberlastungen und Netzwerkausfälle nachhaltig reduziert werden. Wenn das Konzept der Entwickler aufgeht, könnte das einen enormen Mehrwert für das Solana-Ökosystem darstellen und dem Projekt sowie dem Coin langfristig erhebliches Wachstum ermöglichen.

Derzeit befindet sich SOLX, wie erwähnt, noch im Vorverkauf und kann über die offizielle Website zu einem rabattierten Festpreis von 0,001636 Dollar erworben werden. Innerhalb der letzten Wochen kamen auf diesem Weg bereits über 21,5 Millionen Dollar an Investitionen zusammen. Zusätzlich können die im Presale erworbenen Coins direkt im Anschluss für eine attraktive, dreistellige Staking-Rendite von bis zu 189 % gestaked werden.

