Ethereum Kurs: Preis konsolidiert um 2700-$-Marke

Ethereum konsolidiert derzeit um die 2700-$-Marke, nachdem es in den vergangenen Wochen sowohl Erholungsversuche als auch Rückschläge für den Coin gab. Anleger beobachten gespannt, ob ETH vielleicht schon bald wieder die 3000-$-Marke in Angriff nehmen kann oder ob ein erneuter Rückgang in Richtung 2500 $ droht.

ETH hat einen harten letzten Monat hinter sich

Die Kryptowährung Ethereum hat einen turbulenten letzten Monat hinter sich, der vor allem von einer heftigen Korrektur geprägt war, die sich Anfang Februar ereignete. Damals war der gesamte Kryptomarkt im Wert gefallen, und ETH gehörte zu den größten Verlierern am Markt. Von einem Preis von knapp 3.500 $ kam es zu einem deutlichen Einbruch, der den Wert von Ethereum auf unter 2.500 $ sinken ließ.

Quelle: CoinMarketCap.com

Seitdem konnten die Bullen jedoch wieder etwas Kaufdruck aufbauen, und zwischenzeitlich gelang es ETH sogar, über 2.800 $ zu steigen. In den vergangenen zwei Wochen konnte diese anfängliche starke Erholung jedoch nicht nachhaltig fortgesetzt werden. Der Kurs fiel immer wieder auf 2.500 $ zurück und konsolidiert sich nun bereits seit mehreren Tagen um die 2.700-$-Marke.

Aktuell bringt dies Ethereum auf eine Marktkapitalisierung von circa 325 Milliarden $, während das Handelsvolumen mit rund 10 Milliarden $ innerhalb der letzten 24 Stunden auf einem durchschnittlichen Niveau liegt. Noch in der ersten Dezemberhälfte 2024 hatte ETH eine Rallye auf über 4.000 $ erlebt, und viele Anleger fragen sich nun berechtigterweise, ob und wann Ethereum wieder an diese Entwicklung anknüpfen kann.

Diese Kursniveaus könnten jetzt entscheidend werden

Die Frage nach der nächsten Ethereum-Rallye wird höchstwahrscheinlich maßgeblich davon abhängen, wie sich der restliche Kryptomarkt entwickelt. Sollte es Bitcoin gelingen, die 100.000-$-Marke wieder zu durchbrechen, könnte das einen allgemeinen Aufschwung im Markt auslösen. Möglich wäre beispielsweise, dass ein solches positives Momentum durch Nachrichten wie die Bestätigung einer US-Bitcoin-Reserve ausgelöst wird. Ein derartiges Szenario könnte auch ETH erheblich zugutekommen.

Quelle: CoinMarketCap.com

Kurstechnisch wäre es im positiven Fall entscheidend, den Widerstand bei 2.800 $ nachhaltig zu durchbrechen und anschließend möglichst schnell über die 3.000-$-Marke zu steigen. Sollte es den Bullen gelingen, dieses Kursniveau als stabilen Support zu etablieren, würde das deutlich mehr Aufwärtspotenzial eröffnen. Das nächste relevante Zwischenziel wäre dann die 3.500-$-Marke, bevor ETH weiter in Richtung 4.000 $ steigen könnte. Grundsätzlich gehen die meisten Analysten davon aus, dass Ethereum bis zum Jahresende noch deutlich zulegen wird. Viele Prognosen rechnen sogar mit einem neuen Allzeithoch über 5.000 $ und möglichen Kursen von bis zu 10.000 $ pro ETH, falls der Kryptomarkt in seine nächste Wachstumsphase übergehen sollte.

Auf der anderen Seite hat ETH im vergangenen Monat allerdings über 20 % an Wert verloren, und aktuell gibt es nur wenige positive Signale im Kursverlauf. Sollte es ETH nicht gelingen, sich nachhaltig über 2.700 $ beziehungsweise 2.800 $ zu halten, wäre auch ein erneuter Rückgang auf 2.500 $ oder sogar darunter denkbar. Aufgrund dieser unsicheren Situation und des ohnehin begrenzten Aufwärtspotenzials von ETH interessieren sich viele Anleger verstärkt für Coins, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen und vor ihrer ersten potenziellen Rallye liegen. Ein besonders spannendes Beispiel ist dabei aktuell unter anderem SOLX.

SOLX als sinnvolle Investitionsalternative zu ETH?

Hierbei handelt es sich um den nativen Token des neuen Solana-Projekts Solaxy. Der befindet sich noch am Anfang seiner Entwicklung und ist derzeit weder am offenen Markt noch an Krypto-Börsen handelbar. Stattdessen kann SOLX ausschließlich über die offizielle Website und das dort bereitgestellte Presale-Widget erworben werden. Anleger haben hier die Möglichkeit, bereits vorab zum rabattierten Festpreis von 0,001636 $ in SOLX zu investieren.

Jetzt in Solaxy investieren

Über diesen Weg wurden in den letzten Wochen bereits über 21,5 Millionen $ an Investitionen gesammelt. Das stellt für einen Presale eine beachtliche Summe dar und zeigt das große Interesse, das Solaxy von Anlegern entgegengebracht wird. Ein weiterer attraktiver Aspekt ist, dass die im Presale erworbenen Coins direkt im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 189 % gestakt werden können.

Quelle: Solaxy.io

Das spannendste an diesem Projekt ist jedoch die bisher einzigartige Utility, die Solaxy bieten möchte. Es handelt sich hierbei um eine der ersten Layer-2-Lösungen für die Solana-Blockchain. Ziel ist es, bestehende Herausforderungen wie Netzwerküberlastungen, gelegentliche Netzwerkausfälle und Skalierungsprobleme zu beheben. Durch die Möglichkeit, Transaktionen auf die Solaxy-Blockchain auszulagern, könnte das Netzwerk effizienter arbeiten und stabiler werden.

Jetzt SOLX kaufen

So könnte Solaxy zu einem wichtigen Bestandteil des Solana-Ökosystems werden, insbesondere für neue Solana-Meme-Coin-Projekte, die schnelle und kostengünstige Transaktionen benötigen. Sollte das geplante Konzept von Solaxy auf breite Akzeptanz stoßen, könnte sowohl das Projekt selbst als auch sein Coin SOLX in Zukunft erhebliches Wachstumspotenzial entfalten.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.