Böblingen/Ravensburg (ots) -- Audi Meilensteinwerk in China produziert exklusiv für den chinesischen Markt- Vollständig digitalisiertes Werk mit gesamter Wertschöpfungskette der Produktion- Software von FORCAM ENISCO läuft in Presswerk und LackieranlageDer Smart Factory-Spezialist FORCAM ENISCO ist Softwarelieferant für das neue Werk der Audi FAW NEV Company in Changchun, China. Der Standort hat die Produktion gestartet und ist wichtiger Bestandteil der Strategie von Audi in China.Der Standort ist der erste in China, der nur vollelektrische Audi-Modelle auf Basis der PSA-Plattform produziert, beginnend mit der Q6L e-tron-Familie. Die jährliche Produktionskapazität in Changchun soll bei über 150.000 Fahrzeugen liegen. Damit leistet das Werk einen wichtigen Beitrag zur Elektrifizierung des Audi-Produktportfolios in China und setzt neue Standards im gesamten Audi-Produktionsnetzwerk.Wichtige Merkmale: Das umweltfreundliche Werk umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Automobilproduktion und ist mit Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei, Fahrzeugmontage und Batteriemontage ausgestattet. Es ist vollständig digitalisiert und nutzt das cloudbasierte SAP S/4HANA als einheitliche IT-Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Daten in allen Wartungs-, Logistik- und Fertigungsprozessen. (Siehe Pressemitteilung von Audi FAW NEV, einschließlich Bilder und Video (https://www.audi-mediacenter.com/de/pressemitteilungen/neues-audi-werk-in-china-startet-produktion-von-elektromodellen-16427))MES-Lösungen von FORCAM ENISCO: Spitzentechnologie für jede Phase der ProduktionDie Teams in Changchun arbeiten sowohl im Presswerk als auch in der Lackiererei mit FORCAM ENISCO Software, so genannten "Manufacturing Execution Systems" (MES).- Im Presswerk ist die Lösung MES FLEX (https://forcam-enisco.net/force-mes-flex/) zur Datenerfassung und -analyse und die Übergabe an SAP über ein exklusives Framework zur Datenintegration in SAP/ERP (FDI4SAP) zuständig.- In der Lackieranlage, die sich im Allgemeinen durch komplexe Prozesse z. B. zur Einhaltung von Umweltstandards auszeichnet, ist die Lösung E-MES (https://forcam-enisco.net/emes-by-enisco/) Lösung im Einsatz.Oliver Hoffmann, Geschäftsführer von FORCAM ENISCO, verantwortlich für Vertrieb und Marketing: "Das neue Werk der Audi FAW NEV Company in Changchun ist auch für unser Unternehmen ein Meilenstein. Wir können unser Alleinstellungsmerkmal in einem sehr wichtigen Automobilmarkt unter Beweis stellen: In jeder Phase der Produktion können wir Unternehmen mit leistungsfähigen Softwarelösungen unterstützen wie kein anderer Anbieter."Werner Gruber, Geschäftsführer von FORCAM ENISCO und zuständig für Finanzen: "Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in diskreter Fertigung sind wir stolz darauf, dass sich Audi FAW NEV Company in Changchun für unsere fortschrittlichen MES-Technologien entschieden hat. Innovation ist unsere Tradition: Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, höchste Anforderungen an Effizienz, Qualität und Umweltstandards zu erfüllen."Reibungslose Kommunikation mit Kunden und mit Systemen von Drittanbietern"Wir konnten uns mit unseren Lösungen gegen eine Reihe namhafter Wettbewerber durchsetzen", erklärt Reggie Wang, Geschäftsführer der FORCAM Shanghai Software Technology Co. Ltd. "Unsere Lösungen bei Audi FAW NEV Company zeigen eine nahtlose Kommunikation sowohl mit Kundensystemen als auch mit Drittsystemen wie SAP. Ich möchte mich bei allen beteiligten Teams bedanken. Wir alle haben in den letzten zwei Jahren hart gearbeitet und freuen uns nun, dass wir zum pünktlichen Start der Produktion in Changchun beitragen konnten."- MES FLEX ist eine Plattformlösung, die als zentrale Datendrehscheibe in der intelligenten Fertigung für unterschiedlichste Anforderungen dient. Die Lösung hilft, Fertigungsprozesse zu analysieren, zu planen, zu steuern und zu optimieren. Die modulare Lösung lässt sich flexibel an individuelle Bedürfnisse und Ziele anpassen. Spezial-Kompetenzen: Presswerke sowie Auftrags- und Kleinserienfertigung. Mehr erfahren (https://forcam-enisco.net/force-mes-flex/)- E-MES sorgt für intelligente und transparente Produktions- und Logistikprozesse. Es vernetzt die Fabrik sowohl horizontal als auch vertikal über alle Prozessebenen hinweg. Durch die integrierte Datenerfassung, -analyse und -darstellung sorgt E-MES für eine durchgängig effiziente Produktionsabläufe. Spezial-Kompetenzen: Lackieranlagen, Logistikprozesse sowie Großserienfertigung. Mehr erfahren (https://forcam-enisco.net/emes-by-enisco/)Über FORCAM ENISCO (https://forcam-enisco.net/)Die Unternehmensgruppe FORCAM ENISCO GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Smart Manufacturing nachhaltig zu sichern. Die modularen MES-Lösungen (Manufacturing Execution System) und Beratungsleistungen von FORCAM ENISCO decken alle Stufen der digitalen Transformation in der diskreten Fertigung ab - vom Einstieg in die datengetriebene Produktion über die automatisierte Steuerung kompletter Produktions- und Logistikprozesse bis hin zum werks- und länderübergreifenden Rollout. Zu den Kunden zählen Audi, Bizerba, Daimler Truck Buses, IKEA, Jungheinrich, Siemens Energy, Swarovski Optik und Voestalpine. FORCAM und ENISCO beschäftigen weltweit rund 200 Mitarbeiter und sind in der DACH-Region an den Standorten Böblingen, Heidelberg und Ravensburg vertreten. 