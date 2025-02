Die Carl Zeiss Meditec-Aktie durchlebt weiterhin eine herausfordernde Phase an der Börse. Der Aktienkurs des Medizintechnikunternehmens verzeichnete am Montag einen erneuten Rückgang und notierte bei 54,60 Euro, was einem Minus von 0,5 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist der dramatische Wertverlust seit dem Jahreshoch im März 2024, als die Aktie noch bei 123,75 Euro notierte - ein Rückgang von mehr als 54 Prozent. Die schwache Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens belastet weiterhin die Geschäftsentwicklung, was sich bereits in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelte.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Trotz der aktuellen Kursschwäche gibt es auch positive Signale: Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende von 0,600 Euro auf 0,679 Euro je Aktie. Die durchschnittliche Bewertung der Analysten sieht ein Kursziel von 57,36 Euro vor, was ein moderates Aufwärtspotenzial bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 1,97 Euro. Der nächste wichtige Termin für Anleger ist die Vorlage der Quartalsergebnisse, die für den 14. Mai 2025 angesetzt ist.

