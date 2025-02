Das KI-InsurTech muffintech hat eine Finanzierungsrunde über 3,5 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Zu den Geldgebern zählen auch einige bekannte Namen aus der Versicherungsbranche. Das frische Kapital soll in die Skalierung der Versicherungs-KI von muffintech fließen. Das 2021 in Berlin gegründete InsurTech-Start-up muffintech hat sich eine Finanzierung in Höhe von 3,5 Mio. gesichert. Angeführt wurde die Runde vom US-amerikanischen Risikokapitalgeber ff Venture Capital, begleitet vom ebenfalls ...

