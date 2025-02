Die GEA Group verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse, wobei die Aktie in der aktuellen Handelswoche einen deutlichen Aufwärtstrend zeigt. Der Kurs des Düsseldorfer Unternehmens konnte sich auf 53,90 Euro steigern, was einem Zuwachs von 0,84 Prozent entspricht. Diese Kursentwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in die Geschäftsperspektiven des Konzerns wider und unterstreicht die robuste Marktposition des Unternehmens im aktuellen Börsenumfeld.

Fortschritte beim Aktienrückkaufprogramm

Im Rahmen der zweiten Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms 2023-2025 hat die GEA Group in der vergangenen Handelswoche weitere bedeutende Fortschritte erzielt. Allein in der Woche vom 10. bis 14. Februar wurden insgesamt 99.894 eigene Aktien zurückerworben, wobei der Durchschnittskurs zwischen 52,17 und 53,73 Euro lag. Seit Beginn der zweiten Tranche im Juni 2024 summiert sich das Gesamtvolumen der zurückgekauften Aktien bereits auf über 4 Millionen Stück, was die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie zur Kapitalallokation unterstreicht.

Anzeige

GEA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue GEA-Analyse vom 17. Februar liefert die Antwort:

Die neusten GEA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für GEA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

GEA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...