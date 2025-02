© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo

Der legendäre Investor Michael Burry, bekannt für seine Vorhersage der Subprime-Krise, hat sein Portfolio radikal umgebaut und seine Wetten auf chinesische Internetaktien neu ausgerichtet. Im letzten Quartal reduzierte Burrys Hedgefonds Scion Asset Management seine Beteiligungen an Alibaba und JD.com, während er erstmals in PDD, die Muttergesellschaft des Online-Händlers Temu, investierte. Laut einer neuen Einreichung reduzierte Scion seinen Anteil an Alibaba um 25 Prozent, was die Position auf 12,7 Millionen US-Dollar senkte. Nichtsdestotrotz bleibt Alibaba die größte Position in Burrys Portfolio. Die Beteiligung an JD.com wurde um 40 Prozent auf 10,4 Millionen US-Dollar reduziert. …