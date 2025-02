Wichtige Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen und politische Entwicklungen erwarten uns am 18. Februar.Die Finanzmärkte konzentrieren sich auf Deutschland, da der ZEW-Konjunkturerwartungsindex dem DAX neue Impulse geben könnte. Parallel dazu stehen zahlreiche Unternehmensberichte an, einschließlich der Zahlen von Siemens Healthineers, Capgemini und InterContinental Hotels. In den USA wird der Empire State Index Einblicke in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...