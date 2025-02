Apple arbeitet hinter verschlossenen Türen mit Hochdruck an einer verbesserten Siri. Diese soll mit neuen Funktionen und KI-Skills glänzen. Doch aktuell zeichnet sich ab, dass die Entwicklung mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte. Ursprünglich hatte Apple die verbesserte Version von Siri schon im Juni 2024 angekündigt. Dadurch soll Siri in der Lage sein, auch appübergreifend nach Informationen zu suchen und für euch per Sprachbefehl Bilder zu bearbeiten. ...

