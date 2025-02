Ethereum-Comeback: Anleger fliehen vor Solana-Scams

Nach einer Serie von spektakulären Meme-Coin Betrügereien wenden sich Anleger von der Solana-Blockchain ab. Viele Investoren suchen nun wieder nach seriösen Projekten auf Ethereum, während der ETH-Kurs erste Anzeichen einer Erholung zeigt.

Solana verliert durch Scam-Coins an Vertrauen

Besonders die niedrigen Transaktionsgebühren auf Solana haben sich als zweischneidiges Schwert erwiesen. Während sie ursprünglich Entwickler anzogen, führten sie auch zu einer Flut von betrügerischen Meme-Coins.

Die jüngsten Skandale um hochrangige Persönlichkeiten wie die First Lady und den argentinischen Präsidenten haben das Vertrauen in Solana-basierte Projekte stark erschüttert.

Ethereum gewinnt an Momentum

Während Solana unter Druck gerät, zeigt Ethereum eine positive Entwicklung. Mit einem Kurs von 2.800 Dollar liegt ETH zwar noch unter seinen Höchstständen, gewinnt aber wieder an Zuspruch bei Investoren

Analysten erwarten eine Altcoin-Season, die durch Ethereums historisch starke Performance im Februar eingeleitet werden könnte.

Solaxy verspricht Lösung der Probleme

Mit über 21 Millionen Dollar im Presale entwickelt Solaxy ($SOLX) eine erste Layer-2-Lösung für Solana. Das Projekt zielt darauf ab, die häufigen Netzwerkprobleme zu beheben.

Der Token bietet neben einem gestaffelten Presale-Modell auch attraktive Staking-Renditen für die ersten zwei Jahre.

