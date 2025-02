© Foto: Michael Kappeler/dpa

Microsoft investiert weiter in Polen, um die Cybersicherheit zu stärken und das Land als wichtigen Tech-Standort in Europa auszubauen.Microsoft setzt seinen Expansionskurs in Polen fort und plant eine zusätzliche Investition von 700 Millionen US-Dollar. Ziel ist die Stärkung der nationalen Cybersicherheitsinfrastruktur - ein Schritt, der die digitale Souveränität des Landes auf eine neue Ebene heben könnte. Der polnische Premierminister Donald Tusk bestätigte die Pläne am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Microsoft-Präsident Brad Smith. Die Investition markiert die zweite Phase eines bereits laufenden Technologieprojekts, das 2020 mit einem Rechenzentrumsbau im Wert von einer …