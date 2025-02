Mülheim an der Ruhr (ots) -Natur, Familie, bewusste Ernährung und Bewegung gehören für ihn untrennbar zusammen: Felix Neureuther wird neuer Markenbotschafter für die ALDI SÜD Bio-Eigenmarke NUR NUR NATUR. Der ehemalige Profisportler verkörpert die Werte der Marke und setzt sich schon lange für ein aktives und bewusstes Leben von Familien ein."Für mich als Naturliebhaber, Sportler und Vater von drei Kindern spielen Ernährung und ein bewusster Lebensstil eine besondere Rolle. Mir ist es wichtig, dass wir wissen, wo unsere Lebensmittel herkommen und unsere Kinder frühzeitig einen Zugang zu bewusstem Essen bekommen. NUR NUR NATUR steht genau dafür. Für beste Bio-Qualität und Nachhaltigkeit, die durch ALDI SÜD für alle Familien zugänglich ist", so Felix Neureuther über die Zusammenarbeit.Starke Partnerschaft für eine starke MarkeALDI SÜD stärkt mit der Zusammenarbeit seine Position als Familien-Discounter und betont die Bedeutung von Nachhaltigkeit und bewusster Ernährung. Felix Neureuther verkörpert mit seinem aktiven und bewussten Leben die ALDI SÜD Unternehmenswerte. Julia Adou, Director National Sustainability, betont: "Wir entwickeln unser NUR NUR NATUR Sortiment stetig weiter, mittlerweile sind wir bei rund 60 Artikeln, die unter anderem für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen stehen. Der Großteil der Produkte ist Naturland-zertifiziert. Die Marke steht für hohe Bioladen-Qualität, ursprünglichen Geschmack, möglichst schonende Herstellungsverfahren und Reinheit der Rezepturen. Damit wollen wir Nachhaltigkeit für alle leistbar machen. Und wir freuen uns auf diesem Weg über die Unterstützung von Felix Neureuther."Langfristige Zusammenarbeit in neuer KampagneFelix Neureuther wird in der neusten Kampagne zur Marke NUR NUR NATUR das ganze Jahr auf den unterschiedlichen Kanälen von ALDI SÜD in Stills und Bewegtbildformaten (https://youtu.be/V727L5QcQRs) zu sehen sein. Mit Slogans wie "Es braucht nicht viele Zutaten, nur die Richtigen" erklärt Neureuther die Kernwerte der Marke und fordert die Kund:innen auf: "Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen."PressekontaktUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Johanna Krautwald, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/5972985