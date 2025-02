ARK Invest: Bitcoin auf 1,5 Millionen Dollar bis 2030?

Cathie Wood von ARK Invest bekräftigt ihre bullische Bitcoin-Prognose. Die Investment-Chefin sieht durch die steigende Adoption das Potenzial für einen BTC-Kurs von über 1,5 Millionen Dollar bis 2030.

Wachsende institutionelle Nachfrage als Treiber

Laut Wood nehmen immer mehr institutionelle Investoren Bitcoin als seriöse Anlageklasse wahr. Insbesondere das einzigartige Risiko-Ertrags-Verhältnis mache BTC zu einer wichtigen Portfolio-Ergänzung.

Die zunehmende Institutionalisierung der Kryptowährung erhöhe die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen des ambitionierten Kursziels.

Drei Szenarien für Bitcoin bis 2030

ARK Invest skizziert drei mögliche Entwicklungen: Im optimalen Fall erreicht Bitcoin 1,5 Millionen Dollar bei 58% jährlichem Wachstum. Das moderate Szenario sieht 710.000 Dollar bei 40% Wachstum vor.

Selbst im schlimmsten Fall würde der Kurs mit 21% jährlichem Wachstum auf 300.000 Dollar steigen - eine Verdreifachung des aktuellen Wertes.

BTCBULL erreicht 2 Millionen Dollar im Presale

Der neue BTC Bull Token ($BTCBULL) verknüpft das virale Meme-Potenzial mit der Bitcoin-Entwicklung. Token-Halter profitieren durch Belohnungen und Burns von steigenden BTC-Kursen.

Der laufende Presale konnte bereits die 2-Millionen-Dollar-Marke knacken. Durch steigende Preise in jeder Phase sichern sich frühe Investoren potenzielle Gewinne.

Noch Heute auf den Bullen Presale aufsteigen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.