CleanSpark sichert sich einen Bitcoin-gestützten Kredit von Coinbase Prime, um seine Expansion im Mining und Rechenzentrumsausbau voranzutreiben.Der US-amerikanische Bitcoin-Miner CleanSpark hat bekannt gegeben, sich eine zusätzliche Kreditlinie von 100 Millionen US-Dollar bei Coinbase Prime, der institutionellen Sparte der Kryptobörse Coinbase, gesichert zu haben. Der Kredit ist durch die Bitcoin-Bestände des Unternehmens besichert und erweitert eine bereits bestehende Finanzierungsvereinbarung, die im April auf bis zu 200 Millionen US-Dollar ausgedehnt wurde. Laut der Mitteilung plant CleanSpark, die frischen Mittel für drei Kernbereiche einzusetzen: den Ausbau seiner …
