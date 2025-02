Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) zeigt am 17. Februar 2025 eine moderate Kursentwicklung. Aktuell notiert die Aktie bei 113,10 US-Dollar, was einem leichten Anstieg von 0,011 % gegenüber dem Vortag entspricht. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 111,66 und 114,60 US-Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 147,07 US-Dollar, das Tief bei 130,10 US-Dollar, womit der aktuelle Kurs etwa 23 % unter dem Jahreshoch notiert. Das Handelsvolumen beträgt 32.477.159 Aktien, was auf ein durchschnittliches Interesse hindeutet.

Fundamentaldaten und jüngste Geschäftsentwicklungen

Im vierten Quartal 2024 erzielte AMD einen Umsatz von 7,66 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 US-Dollar, verglichen mit 0,41 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Für das erste Quartal 2025 prognostiziert AMD einen Umsatz von etwa 7,1 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 300 Millionen US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von etwa 30 % entspricht. Die Non-GAAP-Bruttomarge wird voraussichtlich bei etwa 54 % liegen. Analysten schätzen den Gewinn je Aktie für das Jahr 2025 auf 4,68 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 160 US-Dollar, was ein Potenzial von etwa 42 % gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Die Dividende bleibt mit 0,000 US-Dollar pro Aktie unverändert.

Chancen und Risiken für Anleger

AMD profitiert von der steigenden Nachfrage nach Hochleistungs- und adaptiven Computing-Lösungen, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Die Einführung neuer KI-kompatibler Ryzen-Prozessoren und die Zusammenarbeit mit Dell Technologies zur Integration dieser Chips in deren Produktpalette könnten das Umsatzwachstum fördern. Allerdings steht AMD in starkem Wettbewerb mit Unternehmen wie NVIDIA, insbesondere im Bereich der KI-Chips. Zudem könnten makroökonomische Faktoren und Lieferkettenprobleme die Geschäftsentwicklung beeinflussen.

Fazit

Die AMD-Aktie zeigt eine stabile Performance, unterstützt durch solide Fundamentaldaten und positive Analysteneinschätzungen. Die wachsende Nachfrage nach KI-Technologien und strategische Partnerschaften bieten weiteres Wachstumspotenzial. Anleger sollten jedoch die bestehenden Wettbewerbs- und Marktrisiken berücksichtigen und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend abwägen.

