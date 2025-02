Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS1031972086 Boxlight Corp. 17.02.2025 US1031973076 Boxlight Corp. 18.02.2025 Tausch 5:1US33830Q1094 5E Advanced Materials Inc. 17.02.2025 US33830Q2084 5E Advanced Materials Inc. 18.02.2025 Tausch 23:1CA69841D1096 Pangea Natural Foods Inc. 17.02.2025 CA69841D2086 Pangea Natural Foods Inc. 18.02.2025 Tausch 6:1CA3619701061 Gabriel Resources Ltd. 17.02.2025 CA3619705021 Gabriel Resources Ltd. 18.02.2025 Tausch 10:1US62526P5052 Mullen Automotive Inc. 17.02.2025 US62526P6043 Mullen Automotive Inc. 18.02.2025 Tausch 60:1US67421J1088 Oatly Group AB 17.02.2025 US67421J2078 Oatly Group AB 18.02.2025 Tausch 20:1