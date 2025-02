Mit der zunehmenden Verbreitung von Schnellladesäulen nimmt auch der Diebstahl der Ladekabel zu - schließlich sind diese an Schnellladern fest verbaut. Ein ernsthaftes Problem für Ladepunktbetreiber und E-Auto-Fahrer. Nun testet Tesla an einigen Superchargern Maßnahmen gegen den Kabeldiebstahl. Immer wieder geraten Ladeparks ins Visier von Dieben, die es meist auf das Kupfer in den Kabeln abgesehen haben. So gab es wie von uns berichtet zum Beispiel ...

