Laut der Bank of America (BofA) ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um in günstig bewertete Aktien zu investieren und eine Outperformance zu erzielen. Hier die Liste der BofA mit günstigen Titeln.Historisch gesehen haben günstige Aktien in der Regel besser abgeschnitten als teurere, erklärte Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und quantitativen Strategie bei BofA, in einer aktuellen Analyse. Seit 1986 habe der "Low Forward Price-to-Earnings"-Faktor der Bank den "High Price-to-Earnings"-Faktor jährlich um 4,6 Prozentpunkte übertroffen. Allerdings kehrt sich dieser Trend häufig kurz vor einem Markthoch um - in solchen Phasen schneiden teure Aktien besser ab als günstige. In den letzten …