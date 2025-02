Berlin (ots) -Sicherheitspolitisch gibt es einiges, was man tun könnte. Doch Menschen nach Afghanistan abzuschieben, ist falsch - selbst wenn es sich um Terroristen handelt, die mit aller Härte des Gesetzes bestraft gehören. Die Bundesregierung würde sich über ihre eigenen Werte hinwegsetzen. Und sie würde das Taliban-Regime stärken. Die Islamisten verlangen im Gegenzug eine konsularische Vertretung in Deutschland. Gefährder, die dem Islamischen Staat (IS) nahestehen, würden die Taliban übrigens wohl nicht zurücknehmen. Zum IS haben die afghanischen Machthaber ein schwieriges Verhältnis. Und sie sind es, die dann die Bedingungen stellen. Klingt absurd? Ist es auch. Mit Terroristen zu verhandeln, um Terroristen loszuwerden, ist nicht der Weg.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5973051