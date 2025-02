Meme-Coin Skandale erschüttern Krypto-Branche: $LIBRA und $MELANIA verlieren drastisch an Wert

Der Meme-Coin Sektor wird aktuell von schweren Rückschlägen erschüttert. Mit $LIBRA und $MELANIA entpuppen sich zwei hochkarätig beworbene Token als Betrug, was das Vertrauen in die gesamte Branche erschüttert. Beide Token verzeichneten innerhalb kürzester Zeit Verluste von über 80% ihres Wertes.

Prominente Unterstützung führt zu neuer Dimension des Betrugs

Die beiden Meme-Coins wurden von besonders prominenten Persönlichkeiten unterstützt - der argentinische Präsident warb für $LIBRA, während $MELANIA der First Lady zugeschrieben wird. Diese außergewöhnlichen Vorfälle markieren eine neue Dimension bei Meme-Coin Betrügereien, da selbst höchste politische Kreise involviert sind.

Besonders die jüngsten Skandale zeigen, dass selbst vermeintlich sichere Meme-Coins mit prominenter Unterstützung hohes Verlustrisiko bergen. Besonders Insider-Trading macht es für normale Trader schwer, profitable Investments zu tätigen.

BTCBULL präsentiert sich als transparente Alternative im Presale

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) setzt auf einen transparenten Vorverkauf mit fixem Preis für alle Investoren. Das Projekt koppelt sich direkt an die Bitcoin-Entwicklung und konnte bereits 2 Millionen Dollar einsammeln.

Durch einen strukturierten Presale und die Bindung an Bitcoin-Meilensteine versucht BTCBULL, typische Meme-Coin Risiken zu minimieren. Anleger suchen verstärkt nach alternativen Ansätzen wie ICOs, die mehr Transparenz und Sicherheit versprechen.

