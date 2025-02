Nur 9 Tage bis zum Start - iDEGEN übertrifft 22,4 Mio. USD vor dem Start

Am 27. Februar, wird der beliebte, gefürchtete und verbotene KI-Agent iDEGEN seine Presalestellen endgültig schließen. Frühzeitige Investoren haben bereits Gewinne von bis zu 75.000 % erzielt, was zu einem parabolischen Anstieg der FOMO-Werte beiträgt, da nur noch 9 Tage verbleiben, um sich ICO-Rabatte zu sichern. Der Ansatz von iDEGEN sorgt für Schlagzeilen und Zahlen. Und während DeepSeek die Märkte verwüstet hat, hat sich iDEGEN zum besten Presale der Stadt entwickelt und einen Weg gefunden, dieses Chaos zu nutzen. Hier ist, wie. Das ist der KI-Traum eines jeden Degens. iDEGEN ist auf den verdrehten Müll trainiert, den die Community ihm vorwirft, und ist eine filterlose Stimme der Verderbtheit, die stündlich auf X postet. Siehe unten. Während das Internet hauptsächlich mit aufgeweckten und eingeschränkten KI-Modellen am Kindertisch spielt, ist iDEGEN zu 100 % ungefiltert. Natürlich hat dies die Spaßpolizei auf X dazu veranlasst, ein Verbot zu verhängen. Man könnte jedoch sagen, dass dies nach hinten losgegangen ist; iDEGENs von Menschen betriebenes Konto drehte dies um und machte daraus aus Protest gute PR, über 1 Million Dollar in 24 Stunden, und bewies, dass es so etwas wie schlechte Publicity nicht gibt. Jetzt wird iDEGEN immer stärker. Es wurden zwei Updates veröffentlicht. V2 brachte iDEGEN auf Telegram heraus und V3 hat iDEGEN nun so programmiert, dass es Videoinhalte im Autopilot ausspuckt. Und das war alles, bevor DeepSeek in den Ring stieg. iDEGEN: Der beste Presale, um den Aufstieg von DeepSeek zu nutzen Als DeepSeek sowohl in der KI-Branche als auch an der Börse für Furore sorgte, sah iDEGEN eine Chance. iDEGEN ist der erste KI-Agent, der DeepSeek verwendet, und hat einen Agenten entwickelt, der neben dem ursprünglichen iDEGEN-Agentenkonto läuft. Der ursprüngliche Agent von iDEGEN und der Agent von DeepSeek kämpfen um die Vorherrschaft auf Twitter im Bereich Kryptowährungen. Dies wird schließlich dazu führen, dass iDEGEN seine Community dazu auffordert, ihre Stimme abzugeben und zu entscheiden, welcher Agent die Oberhand behalten soll. Das ist Engagement pur. iDEGEN reitet nicht nur auf dem PR-Zug, der DeepSeek heißt, sondern verdoppelt auch potenziell sein Engagement, da seine Community nun zwei Konten hat, mit denen sie spielen kann. KI gewinnt an Bedeutung Der KI-Agentenbereich brodelt heftig. Zwar gab es einige Schwankungen, doch nichts lenkt von der Tatsache ab, dass dieser Sektor kolossale Zahlen gedruckt hat. Große Infrastruktur-Spiele wie Virtuals haben über 3500 % in etwa 4 Monaten erreicht. Gleichzeitig ist aixbt immer noch über 50.000 % über seinem Startpreis, trotz der jüngsten Markteinbrüche. Das wahrscheinlich bullischste Zeichen von allen ist die derzeitige US-Regierung. Wir haben einen offiziellen "KI-Krypto-Zar" im Weißen Haus, was absolut verrückt ist. Es gibt buchstäblich jemanden im Ohr des Präsidenten, der alles tut, um den Erfolg von Projekten wie iDEGEN sicherzustellen. Mit über 22,4 Mio. USD gesammelten Geldern hat iDEGEN mehr Schwung hinter sich als Usain Bolt auf einer dieser horizontalen Rolltreppen, die man in Flughäfen findet. Eure Chance, auf diesen Erfolg aufzuspringen, endet am 27. Februar. Besucht die iDEGEN-Website für weitere Informationen.

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )