DJ XETRA-SCHLUSS/DAX auf Rekordhoch - Geld fließt in Rüstung

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag nach oben. Der DAX schloss 1,3 Prozent höher bei 22.798 Punkten, mit 22.803,88 Zählern notierte der Index auf Allzeithoch. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz floss viel Geld in die Aktien der Rüstungsunternehmen sowie deren Zulieferer. In Deutschland stiegen Rheinmetall um 14 Prozent, Hensoldt um 13,5 Prozent, Renk 16,5 und Thyssenkrupp mit der U-Boot-Sparte um knapp 20 Prozent. Aber auch Aktien wie Deutz, Kontron oder Alzchem wurden gesucht.

Die Analysten der DZ Bank sprachen von der Zeitenwende 2.0, die die europäischen Nato-Staaten in Zugzwang versetze. In München wurden auf der Sicherheitskonferenz die Risse im transatlantischen Bündnis sichtbar. Die Reden von US-Vizepräsident Vence und Verteidigungsminister Hegseth haben deutlich gemacht, dass das gute Verhältnis zwischen den USA und Europa der Vergangenheit angehört. Die USA seien immer weniger gewillt, für die Sicherheit Europas zu bezahlen. Zudem ist die neue US-Administration nicht bereit, im Falle von erfolgreichen Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland US-Truppen zur Absicherung dieser Friedenslösung zu entsenden.

Die umgehende Antwort könne nur lauten, dass die europäischen Staaten eigene Fähigkeiten aufbauten um sich im Falle des Falles selbst zu verteidigen. Das könne nur implizieren, dass sofort massiv mehr in Sicherheit und Verteidigungstechnik und Fähigkeiten investiert werden muss. Ein Anstieg der Ausgaben für Verteidigung auf mindestens 3, eher 4 Prozent des BIP von Deutschland und der anderen europäischen Staaten werde nach Ansicht der DZ Bank die Folge sein.

Das Thema US-Zölle oder auch die Bundestagswahl am kommenden Wochenende waren heute nur Randthemen, die aber schnell wieder an Bedeutung gewinnen könnten. Zu den Verlierern gehörten die Bundesanleihen, die leichter tendierten. Denn eines ist klar, die Verschuldung wird deutlich steigen, wenn der Wehretat aufgeblasen wird.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 22.798,09 +1,3% +14,51% DAX-Future 22.860,00 +1,4% +14,43% XDAX 22.793,25 +1,3% +14,94% MDAX 28.154,74 +1,8% +10,12% TecDAX 3.874,72 +1,0% +13,35% SDAX 14.975,11 +1,0% +9,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,14 -41 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 30 9 1 3.530,7 49,6 68,3 MDAX 39 10 1 655,8 42,3 34,6 TecDAX 25 5 0 705,9 15,5 20,0 SDAX 46 21 3 203,5 11,3 10,7 ===

February 17, 2025 11:51 ET (16:51 GMT)

