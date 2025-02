Bitcoin-Alternative BTCBULL sammelt eine Million Dollar in 48 Stunden ein

Eine neue Kryptowährung macht derzeit von sich reden: Der BTC Bull Token (BTCBULL) konnte innerhalb von nur 48 Stunden bereits eine Million Dollar im Presale einsammeln. Das Projekt verbindet dabei die Eigenschaften von Bitcoin-Investments mit dem Potenzial eines Memecoins.

Einzigartiges Belohnungssystem für Token-Besitzer

Das Projekt führt ein neuartiges Belohnungssystem ein, bei dem Tokenbesitzer kostenlose Bitcoin-Ausschüttungen erhalten, sobald bestimmte BTC-Kursmeilensteine erreicht werden. Die Höhe der Bitcoin-Rewards richtet sich dabei nach der Menge der gehaltenen BTCBULL-Token.

Zusätzlich implementiert das Projekt einen automatischen Token-Burn-Mechanismus. Bei jedem Anstieg des Bitcoin-Kurses um 25.000 Dollar wird ein Teil der BTCBULL-Token permanent vernichtet, was zu einer kontinuierlichen Verknappung des Angebots führt.

Der Presale läuft auf Hochtouren

Der BTC Bull Token befindet sich aktuell in der Presale-Phase und das starke Interesse der Investoren spiegelt sich in den schnellen Kapitalzuflüssen wider. In nur 48 Stunden wurde bereits die Eine-Million-Dollar-Marke erreicht.

Interessierte Anleger haben noch die Möglichkeit, am laufenden Presale teilzunehmen und sich ihre BTCBULL-Token zum frühen Presale-Preis zu sichern. Das Projekt bietet dabei auch Staking-Möglichkeiten, durch die Investoren ein zusätzliches passives Einkommen generieren können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.