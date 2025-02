FTX startet Rückzahlungen von 18 Milliarden Dollar - Bitcoin-Community gespannt

Die lang erwarteten FTX-Rückzahlungen im Wert von 18 Milliarden Dollar stehen unmittelbar bevor. Nach der spektakulären Pleite der Kryptobörse und der Verhaftung von Sam Bankman-Fried sollen nun endlich die Gläubiger entschädigt werden. Allerdings könnte der Einfluss auf den Bitcoin-Kurs geringer ausfallen als von vielen erhofft.

Gestaffelte Auszahlungen dämpfen unmittelbaren Kurseffekt

Die Rückzahlungen der 18 Milliarden Dollar werden nicht auf einmal, sondern über einen längeren Zeitraum gestaffelt erfolgen. Diese Strategie dürfte den unmittelbaren Effekt auf den Bitcoin-Kurs deutlich abschwächen.

Während viele Anleger auf einen starken Kursanstieg hoffen, deutet sich an, dass die gestaffelte Auszahlung den Einfluss auf den Markt deutlich reduzieren wird. Die FTX-Pleite zählt zu den spektakulärsten Zusammenbrüchen in der Kryptogeschichte.

Nicht FTX, sondern US-Strategie als möglicher Kurskatalysator

Nicht die FTX-Rückzahlungen, sondern die Entwicklungen rund um die strategische Bitcoin-Reserve der USA könnten den entscheidenden Impuls für ein neues Allzeithoch liefern. Die Investitionen der USA in Bitcoin könnten weitere Länder zu ähnlichen Schritten bewegen.

Diese strategische Entwicklung wird von Experten als möglicherweise bedeutender eingeschätzt als die FTX-Rückzahlungen. Der Einstieg der USA in den Bitcoin-Markt könnte einen nachhaltigen Einfluss auf die weitere Kursentwicklung haben.

