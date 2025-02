Solana unter Druck - Layer-2-Lösung Solaxy sammelt über 21 Millionen Dollar ein

Der Solana-Kurs verzeichnet aktuell deutliche Verluste und ist unter die wichtige EMA 200-Marke gefallen. Während etablierte Kryptowährungen schwächeln, sorgt mit Solaxy ($SOLX) eine neue Layer-2-Lösung für Aufsehen, die bereits über 21 Millionen Dollar im Presale einsammeln konnte.

Meme-Coin Skandale belasten Solana-Kurs

Der jüngste Höhenflug von Solana auf fast 300 Dollar wurde vor allem durch Trump-bezogene Meme-Coins getrieben. Nach mehreren Scam-Vorfällen verlieren Anleger jedoch das Vertrauen in die Kryptowährung.

Der Kurs ist mittlerweile auf 185 Dollar gefallen und liegt damit unter dem wichtigen EMA 200 bei 190 Dollar. Eine schnelle Erholung über diese Marke wäre notwendig, um weitere Verluste zu vermeiden.

Solaxy Presale verzeichnet große Nachfrage

Als erste Layer-2-Lösung für Solana will Solaxy die Hauptkette entlasten und häufige Probleme wie abgelehnte Transaktionen und Netzwerkausfälle beheben. Das Projekt entwickelt eine eigene Blockchain zur Skalierung des Solana-Netzwerks.

Der $SOLX-Token ist aktuell im Vorverkauf erhältlich und konnte bereits über 21 Millionen Dollar einsammeln. Durch mehrere Preiserhöhungen während des Presales profitieren frühe Investoren von Buchgewinnen noch vor dem Börsenstart.

