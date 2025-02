Die 3M-Aktie befindet sich nach dem starken Lauf in den vergangenen zwölf Monaten seit dem Monatswechsel in einer Korrekturphase. Einige Investoren, wie der Fonds von George Soros, haben zuletzt Gewinne mitgenommen. Unterdessen dreht sich einmal mehr das Führungskarussell beim US-Konzern. Der aktuelle Chef bleibt jedoch weiterhin im Amt.Der Vorstand von 3M hat CEO William Brown vor einer Woche zum Board Chairman ernannt. Diese Entscheidung tritt am 1. März 2025 in Kraft.Brown übernimmt den Posten ...

