Die Deutsche Boerse verzeichnete am heutigen Handelstag eine bemerkenswert ausgeglichene Kursentwicklung. Im XETRA-Handel bewegte sich die Aktie in einer engen Spanne zwischen 243,10 und 245,40 Euro, wobei der Kurs am frühen Nachmittag bei 244,70 Euro nahezu unverändert notierte. Das Handelsvolumen blieb mit rund 67.000 gehandelten Aktien moderat, was auf eine abwartende Haltung der Anleger hindeutet. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 175,90 Euro Ende Mai 2024, von dem sich der Kurs inzwischen deutlich erholt hat. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 248,80 Euro, das Mitte Februar 2025 erreicht wurde, fehlen aktuell noch knapp zwei Prozent.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Zukunftsaussichten der Deutschen Boerse werden von Analysten weiterhin positiv eingeschätzt. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten einen Gewinn von 11,15 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose für das aktuelle Jahr liegt bei 4,22 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der im Vorjahr ausgeschütteten Dividende von 3,80 Euro darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 232,44 Euro, wobei die aktuelle Kursentwicklung diese Einschätzung bereits übertroffen hat.

