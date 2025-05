FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal von 287 auf 302 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien eher schwach ausgefallen, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Handelsvolumina verliehen aber Rückenwind und der Börsenbetreiber profitiere von "Megathemen" wie etwa den fiskalpolitischen Anreizen in Deutschland./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 08:02 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005810055