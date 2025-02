Neue Ressourcen und KI-gestützte Tools erleichtern die Umwandlung realer Herausforderungen in mathematische Modelle.

Gurobi Optimization, LLC, der führende Anbieter von Decision-Intelligence -Technologie, freut sich, die Einführung von Gurobi AI Modeling bekannt zu geben, einer neuen Reihe von Ressourcen, die Nutzern zeigen, wie sie generative KI-Technologie zum Erstellen einfacher Optimierungsmodelle nutzen können.

Durch den Ansatz, bei dem das Problem im Vordergrund steht und die Mathematik an zweiter Stelle, macht Gurobi AI Modeling die Optimierung für Neueinsteiger auf dem Gebiet zugänglicher. So können sie die Optimierung umgehend in Aktion sehen und ihre Reise zu einer besseren Entscheidungsfindung augenblicklich beginnen.

"Generative KI revolutioniert den Bereich der Optimierung und macht es einfacher denn je, mathematische Modellierungstechniken zu erlernen und anzuwenden", sagte Dr. Tobias Achterberg, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung bei Gurobi. "Sie ermöglicht es Datenwissenschaftlern, Ingenieuren, Entwicklern, Analysten und anderen, die sich sonst davor scheuen würden, Probleme leichter zu formulieren und sich auf das Voranbringen einer besseren Entscheidungsfindung zu konzentrieren. Mit Gurobi AI Modeling gehen wir auch auf einige der aktuellen technologischen Einschränkungen ein, die durch die aktuelle Generation von LLMs bedingt sind, und zeigen, wie man häufige Gefahren vermeidet, wie etwa Mehrdeutigkeiten bei der Eingabe, oder versteckte Annahmen."

Gurobi AI Modeling umfasst:

Die Dokumentationsseite von Gurobi AI Modeling führt Nutzer in die mathematische Optimierung ein und zeigt ihnen, wie sie auf Grundlage ihrer Problembeschreibungen Optimierungsmodelle und Code generieren lassen können.

Gurobi AI Modeling Assistant, ein benutzerdefinierter GPT, der darauf spezialisiert ist, in Klartext vorliegende Problembeschreibungen mithilfe von Gurobi in mathematische Modelle und Python-Code umzuwandeln.

Gurobi AI Modeling Prompt Engineer, ein benutzerdefinierter GPT, der entwickelt wurde, um mit Benutzern zu interagieren und sie bei der Identifizierung und Untersuchung möglicher Optimierungsprobleme zu unterstützen, die für ihre Situation relevant sind.

"KI hilft uns, die Einstiegshürde in die Optimierung deutlich zu senken", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Wir sind gespannt, wie unsere Nutzer diese neuen Tools anwenden und freuen uns auf die nächsten Schritte zur Synergie der Bereiche generative KI und Optimierung."

Um mehr über Gurobi AI Modeling zu erfahren, besuchen Sie https://gurobi-ai-modeling.readthedocs.io/en/latest/.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen bedient Kunden in fast allen Branchen, darunter Unternehmen wie SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen auf https://www.gurobi.com/ oder telefonisch unter +1 713 871 9341.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

