NEW YORK (IT-Times) - Die Aktienkurse der sogenannten Magnificent 7 - Unternehmen in den USA laufen nicht mehr so rund, wie in den letzten Jahren zu beobachten war. Nur drei der "Magnificent 7" - oder "Glorreichen Sieben" - Unternehmen konnten in diesem Jahr im Aktienkurs zulegen. Meta Platforms Inc....

Den vollständigen Artikel lesen ...