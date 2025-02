In Sachen KI kommt Apple noch immer nicht recht aus dem Quark. In den USA ist Apple Intelligence zwar mittlerweile verfügbar, allerdings noch nicht mit allen ursprüngliche angedachten Funktionen. Andere Länder schauen bislang vollständig in die Röhre und es wird über weitere Verzögerungen beispielsweise in der EU gemunkelt. Auch in China, einem der wichtigsten Märkte von Apple, gibt es noch Hürden zu nehmen.Anzeige:Genau darauf scheint Apple (US0378331005) sich bereits einzustellen. Wie die Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...