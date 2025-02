Krypto News: Milei und Meme-Coins, kein Match made in Heaven

Das Promis und Meme-Coins nicht immer ein Match made in Heaven sind, hat zuletzt der HAWK Coin des "Hawk Tuah Girls" Haliey Welch bewiesen. Zuerst stieg der Coin nach dem Kaunch auf eine Marktkapitalisierung von über 490 Millionen US-Dollar, um nur Minuten später ins Bodenlose abzustürzen. Nicht nur das Image von Welch wurde durch den Meme-Coin arg ramponiert. Mittlerweile wurden auch Klagen gegen sie und ihr Team eingereicht. Beim Libra Coin, vermutlich ebenso ein Rug Pull und Scam-Coin, bekommt das Ganze noch einen ganz besonderen Geschmack. Denn dieser Token wurde von niemand geringerem als dem argentinischen Staatsoberhaupt, dem"Kettensägen" - Präsident Javier Milei beworben. Innerhalb von kürzester Zeit stieg der Coin auf 4,50 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung im hohen dreistelligen Millionenbereich. Doch rund eine Stunde später war der Zauber wieder vorbei. Der Coin crashte um rund 90 %. Aktuell notiert LIBRA bei 0,4401 US-Dollar. Besonders pikant: Ein großer Teil der LIBRA Coins wurde von einer einzigen Wallet kontrolliert. Es wird geschätzt, dass etwa 44.000 Anleger rund 107 Millionen US-Dollar durch den Rug-Pull verloren haben.

Regierung leitet eine Untersuchung ein

Nachdem Milei den Coin erst fleißig auf X beworben hat, ist er mittlerweile wieder zurückgerudert - ebenfalls auf X. Er erklärte sinngemäß, dass ihm die Einzelheiten des Projekts im Vorfeld nicht bekannt gewesen wären und er hätte auch keinerlei Verbindung zu dem privaten Unternehmen. Merkwürdig nur, dass er den Token über den offiziellen Präsidentenaccount beworben hatte und das Gerücht die Runde macht, dass Milei mit den Entwicklern zusammengearbeitet hat. Die argentinische Regierung hat mittlerweile eine Untersuchung eingeleitet. Milei hätte angeblich selbst die Anti-Korruptionsbehörde eingeschaltet. Mittlerweile haben argentinische Anwälte Klage gegen Milei eingereicht.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… - Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Meme Index - der erste Meme-Coin Index

Der Fall LIBRA zeigt wieder einmal, dass die schöne neue Meme-Coin Welt dank Plattformen wie Pump.Fun oder Sun.Pump nicht unbedingt eine bessere geworden ist. Jeden Tag werden tausende neue Coins auf den Markt geworfen und nur der kleinste Teil davon ist gekommen, um zu bleiben. Die meisten verschwinden genauso schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit, wie sie das Licht der Kryptowelt erblickt haben. Dazu kommt das Risiko, dass man einem Rug Pull, wie es eben Libra war, aufsitzt. Genau hier kommt das neue Kryptoprojekt Meme Index ins Spiel. Dieses bahnbrechende Krypto-Projekt bietet seinen Nutzern durchdachte Indizes, um die Risiken zumindest etwas abzumildern. Es gibt insgesamt vier verschiedene Indizes, die alle auf verschiedene Anlegertypen abgestimmt sind:

Meme Titan Index: Coins mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Dollar

Moonshot Index: Coins mit einer Marktkapitalisierungzwischen 250 Millionen und 1 Milliarde Dollar

Midcap Index: Coins mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 250 Millionen Dollar

Meme Frenzy Index: Hochspekulative Coins mit extremem Potenzial. Achtung! Nur für Risikofreudige!

Der Schlüssel zum Meme Index ist der MEMEX Token, denn der ist weit mehr als nur ein Governance-Token. Inhaber haben ein Mitspracherecht über die Aufnahme neuer Coins oder Anpassungen der Indizes. Zusätzlich bietet MEMEX eine attraktive Staking-Option: Im Staking Contract sind derzeit 163 Millionen Token gesperrt, mit einer jährlichen Rendite von 610 %

Jetzt MEMEX im Presale kaufen

Der MEMEX Token ist noch im Vorverkauf erhältlich - derzeit zum Preis von 0,0162933 USD pro Token. Um als Early Bird Investor einzusteigen muss man einfach eine kompatible Wallet (z. B. Best Wallet) mit der offiziellen Projekt-Website verbinden. Die Bezahlung ist flexibel möglich - wahlweise in ETH, USDT oder per Kreditkarte.

Hier Wallet verbinden und MEMEX im Presale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.