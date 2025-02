Venture Global gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine langfristigen Kunden darüber informiert hat, dass seine Anlage in Calcasieu Pass am 15. April 2025 den kommerziellen Betrieb aufnehmen wird. Demnach erreicht die Anlage ihr Commercial Operation Date (COD) in weniger als 68 Monaten nach der endgültigen Investitionsentscheidung vom August 2019 trotz erheblicher Beeinträchtigungen, darunter zwei Wirbelstürme, die COVID-19-Pandemie und größere unvorhergesehene Fertigungsprobleme, wie etwa bei den Wärmerückgewinnungs-Dampfgeneratoren (WRG), die Teil der Strominsel der Anlage sind.

Venture Global möchte seinen Bau- und Fertigstellungsteams, die unermüdlich an der sicheren Fertigstellung unserer Anlagen gearbeitet haben, seinen Dank aussprechen. Ferner bedanken wir uns bei unseren Zuliefererteams, die uns bei den notwendigen Reparaturen wertvolle Unterstützung geleistet haben, und bei unseren staatlichen Aufsichtsbehörden, einschließlich der Federal Energy Regulatory Commission, für ihre Aufsicht und Zusammenarbeit. Diese Anstrengungen ermöglichen es uns nun, unsere langfristigen Kunden wie vertraglich zugesichert mit dem kostengünstigsten, sauberen LNG über die volle Vertragslaufzeit von 20 Jahren zu beliefern. Zudem macht unser COD Calcasieu Pass zu einem der am schnellsten realisierten Greenfield-LNG-Projekte.

Über Venture Global

Venture Global ist ein langfristig ausgerichteter, kostengünstiger Anbieter von Flüssigerdgas (LNG) aus den ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken. Zum Portfolio von Venture Global zählen Anlagen entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Schifffahrt und Regasifizierung. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, nahm im Januar 2022 die Produktion von LNG auf. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, wird im Dezember 2024 erstmals LNG produzieren. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit eine Produktionskapazität von über 100 Millionen Jahrestonnen, um der Welt saubere und erschwingliche Energie bereitzustellen. In jeder seiner LNG-Anlagen entwickelt Venture Global Projekte zur Kohlendioxidabscheidung und -absorption.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen oder sich auf gegenwärtige Fakten oder aktuelle Bedingungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zum Angebot, zu den Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Performances von Venture Global, zu Investitionsausgaben, zum Finanzierungsbedarf, zur Fähigkeit, Betriebsabläufe zu finanzieren, zu Zeitplänen für die Entwicklung, Umsetzung und Inbetriebnahme seiner Projekte, zu den Absichten in Bezug auf Akquisitionen, Stärken und Schwächen im Wettbewerb und zur Geschäftsstrategie sowie andere Informationen, die keine historischen Fakten sind. Wörter wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "sollten", "prognostizieren", "projizieren", "anstreben", "planen" oder "anvisieren" oder Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Venture Global unterliegt keiner Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250217734559/de/

Contacts:

Investorenkontakt

Michael Pasquarello

IR@ventureglobalLNG.com

Medienkontakt

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com