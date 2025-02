BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Konjunkturbelebung durch Rüstung:

"Donald Trumps Stellvertreter hat das wenige, was sein Chef von der Weltordnung stehen ließ, am Freitag in München weggerissen? Katzenjammer in Deutschland? EU-Europäer und Deutsche am Katzentisch? Mag für Boris Pistorius zutreffen, aber zumindest eine Zunft ist frei von Schock und Furcht: Die deutschen Wirtschaftswissenschaftler, jedenfalls die, die in Agenturen und Qualitätsmedien zitiert werden. Ihr anschwellender Gesang am Montag kannte nur einen Ton und drei Worte: Rüsten, rüsten, rüsten. Dann komme nämlich "die" Wirtschaft, die im dritten Jahr schrumpft, wieder in Gang. Das Wirtschaftswunder durch Energiewendetechnik, das die Scholz, Habeck und Lindner 2021 versprochen hatten und an das sogar der grimmige Bundesverband der Industrie geglaubt hatte, ist erledigt."/DP/jha