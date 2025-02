Die Preise für den Ultra-Luxus-Wolkenkratzer, der neue Maßstäbe setzt, beginnen bei 10.000 AED pro Quadratfuß

Burj Azizi bietet die einzigen Eigentumswohnungen an der gesamten Sheikh Zayed Road in Dubai

Die große Eröffnungsveranstaltung findet am 18. Februar 2025 in der Coca Cola Arena statt

Azizi Developments, ein führender privater Bauträger in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wird offiziell den Verkauf des Burj Azizi starten, des zweithöchsten Turms der Welt, der mit einer beeindruckenden Höhe von 725 Metern auf einem erstklassigen Grundstück an der Sheikh Zayed Road in Dubai steht.

Die große Auftaktveranstaltung, die am 18. Februar in der Coca Cola Arena am City Walk stattfindet, bietet einen Auftritt der amerikanischen Sängerin Jennifer Lopez (JLo) und wird über 15.000 Besucher begrüßen. Unter den Gästen werden sich Regierungsbeamte, Medienvertreter, Maklerpartner, Banken und Finanzinstitute, Investoren, hochkarätige Influencer und verschiedene Prominente befinden.

Der über 131 Stockwerke hohe Turm soll bis 2028 fertiggestellt sein und bietet Suiten, Penthäuser, Apartments und Ferienwohnungen zu Preisen zwischen 10.000 und 17.000 AED pro Quadratfuß. Er wird auch ein 7-Sterne-Hotel mit ausschließlich Suiten umfassen, das von sieben kulturellen Themen inspiriert ist.

Zu den umfangreichen Annehmlichkeiten des Burj Azizi gehören Wellness-Zentren, Schwimmbäder, Saunen, Kinos, Fitnessstudios, Minimärkte, Aufenthaltsräume für Bewohner und ein Kinderspielbereich. Als einziges Eigentum an der Sheikh Zayed Road wird der Turm auch ein vertikales Einzelhandelszentrum auf sieben Etagen, einen luxuriösen Ballsaal, einen Beach Club, eine einzigartige Aussichtsplattform, eine Adrenalin-Zone und eine Vielzahl von gehobenen Speisemöglichkeiten beherbergen.

Nach seiner Fertigstellung wird der Burj Azizi zahlreiche neue Weltrekorde aufstellen, darunter die höchste Hotellobby auf Ebene 11, den höchsten Nachtclub auf Ebene 126, die höchste Aussichtsplattform auf Ebene 130, das höchste Restaurant in Dubai auf Ebene 122 und das höchste Hotelzimmer in Dubai auf Ebene 118.

Weitere Verkaufsstartveranstaltungen finden am 19.Februar an renommierten Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt statt, darunter das Conrad Hotel in Dubai, The Peninsula in Hongkong, The Dorchester in London, JW Marriott Juhu in Mumbai, New York Marriott Downtown, Marina Bay Sands in Singapur, Four Seasons Hotel in Sydney und das Palace Hotel in Tokio.

Farhad Azizi, CEO der Azizi-Unternehmensgruppe, sagte: "Unsere Burj Azizi-Verkaufsstartveranstaltung wird einen unserer bisher stolzesten Momente markieren. Sie ist einer der bedeutendsten Meilensteine in unserer Mission, Luxuswohnen und architektonische Innovation neu zu definieren und gleichzeitig Dubais ikonische Skyline zu formen. Burj Azizi wird als Zeugnis für den Ehrgeiz und das Streben der VAE nach Exzellenz stehen und beispiellose Ultra-Luxus-Residenzen, erstklassige Annehmlichkeiten und rekordverdächtige Merkmale bieten, die weltweit neue Maßstäbe in der Branche setzen."

Er fügte hinzu: "Ich möchte Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, für seine visionäre Führung und den Behörden von Dubai für ihre unschätzbare Unterstützung bei der Verwirklichung dieses bahnbrechenden Projekts meinen tiefsten Dank aussprechen. Der Burj Azizi ist nicht nur ein Bauwerk, sondern auch eine Hommage an die stetig wachsende Bedeutung des Emirats auf der Weltbühne. Wir fühlen uns geehrt, eine Rolle bei der Gestaltung des Vermächtnisses dieser Stadt zu spielen, das für alle kommenden Generationen Bestand haben wird."

Über Azizi Developments

Azizi Developments ist ein führender Bauträger mit Sitz in Dubai, VAE. Mit mehr als 30.000 erfolgreich an lokale und internationale Investoren und Endnutzer aus über 100 Ländern gelieferten Häusern ist der Bauträger stolz auf sein umfangreiches Portfolio an modernen Luxusentwicklungen in den begehrtesten Wohn- und Geschäftsvierteln Dubais, seinen baufreundlichen Ansatz und sein Engagement für Transparenz und Kundenorientierung. Die Wohn- und Gewerbeimmobilien von Azizi sind investorenfreundlich und für alle Lebensstile geeignet. Der Bauträger hat es sich zur internationalen Aufgabe gemacht, Lebensstile zu entwickeln und das Leben seiner Bewohner zu bereichern, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung der Vision und der Entwicklung der Märkte liegt, in denen er tätig ist.

Azizi hat derzeit etwa 40.000 Einheiten im Bau, die bis 2027 fertiggestellt werden sollen und einen Wert von mehreren Milliarden US-Dollar haben. Das Unternehmen ist bekannt für die Entwicklung des zweithöchsten Wolkenkratzers der Welt und einer 2,5 Milliarden AED teuren Oper, die es der Stadt als Teil seines Kulturviertels in Azizi Venice schenkt. Azizi verfügt über eine starke Erfolgsbilanz und eine umfangreiche Projektpipeline durch seinen umfangreichen Grundbesitz und strategische Partnerschaften mit den wichtigsten Bauträgern Dubais und ist maßgeblich an der Entwicklung von Immobilien der Spitzenklasse in MBR City, Palm Jumeirah, Sheikh Zayed Road, Dubai Healthcare City, Dubai South, Al Furjan, Studio City, Sports City und Downtown Jebel Ali beteiligt.

