Einmal im Quartal müssen Großinvestoren ihre Investitionen der US-Regulierungsbehörde SEC melden - für Privatanleger eine wichtige Chance, sich wertvolle Informationen zu sichern. Die 13F-Filings zeigen, in welche Unternehmen die größten Investoren setzen und wie sich deren Portfolios entwickeln. So konnten Anleger mit Unternehmen wie Bitdeer Technologies (+56,8 %), Cloudflare (+68,7 %) und Rubrik (+53,9 %) in kürzester Zeit zweistellige Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...