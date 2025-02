The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.02.2025ISIN NameDE000A254N04 GROSS+PART IHS 20/25US06407F2B71 BANK OF NZ 20/25 MTN REGSDE000BHY0MQ1 BERLIN HYP AG PF S200US031162CV00 AMGEN 20/25XS2363989273 LAR ESP.R.E. 21/26XS2403391886 LAR ESP.R.E. 21/28 REGSCH1163572915 BERLIN HYP AG IS 22(25)DE000HLB7010 LB.HESS.THR.CARRARA02ZJ/2DE000DG4UEG7 DZ BANK IS.A863 VARCH0200044805 KRAFTW. OBERHASLI 13-25XS1523192588 URW 16/25 MTNDE000HLB4FY6 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.02/13DE000A352EM2 KRED.F.WIED.24/34 MTNXS2110952962 SHANG.EL.GR. 20/25US22550L2H39 UBS 22/25 MTNFR001400G0W1 AYVENS 23/25 FLR MTN