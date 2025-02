Anzeige / Werbung

Die Neuzeit ist angebrochen! In rasender Geschwindigkeit dringen Künstliche Intelligenz-Modelle in alle Wirtschaftssektoren ein.

Geschäftsmodelle die gestern noch fuktioniert haben, verschwinden vom Markt oder werden durch neue ersetzt. Datenanalyse geht nun in Blitzgeschwindigkeit und mit Wissen, dass über hunderte von Jahren aufgebaut wurde. Die Pharmaindustrie nutzt Künstliche Intelligenz zunehmend, um klinische Studien effizienter und präziser zu gestalten. Besonders in der Datenauswertung entfaltet KI ihr Potenzial, indem sie große Mengen medizinischer Daten analysiert, Muster erkennt und Entscheidungsprozesse optimiert. Die Verbesserungen in der Auswertung und Interpretation gleichen einer Revolution. Das kanadische Technologie-Unternehmen NetraMark Holdings Inc. (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker-Symbol: AIAI) entwickelt Lösungen für die pharmazeutische Industrie zur Nutzung Generativer Künstlicher Intelligenz (Gen AI). Die bisherigen Ergebnisse deuten auf einen Quantensprung hin. Derweil steht der Marktwert von NetraMark noch am Anfang. Die Zeit drängt!



Investment Highlights

NetraMark Holdings Inc (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker-Symbol: AIAI)

Verbindung von Klinischen Studien im Biotech/Pharma-Sektor mit generativer KI

Starkes Wachstum des zugrundeliegenden Marktes zwischen 20 und 43 % erwartet

Anforderungsgerechte Umsetzung von KI-Modellen in forschungsrelevanten Gebieten

Deutliche Bereicherung des LifeScience-Sektors durch höhere Validierungsqualität

Starke Kursentwicklung innerhalb der bekannten KI-Peergroup der NASDAQ

Erhebliches Wachstumspotenzial auf mittelfristige Sicht

Noch niedrige Marktkapitalisierung im Vergleich zu den getätigten Investitionen

Rekrutierung und Datenanalyse für Klinische Studien

Die Pharmaindustrie nutzt Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend, um klinische Studien effizienter und präziser zu gestalten. Besonders in der Datenauswertung entfaltet KI ihr Potenzial, indem sie große Mengen medizinischer Daten analysiert, Muster erkennt und Entscheidungsprozesse optimiert. So kann KI Millionen von Patientendaten, Laborwerten und klinischen Berichten in wenigen Sekunden auswerten. Die automatisierte Mustererkennung identifiziert signifikante Zusammenhänge, die menschliche Analysten möglicherweise übersehen. Deep Learning-Algorithmen helfen, Nebenwirkungen und Therapieerfolge frühzeitig zu erkennen. KI durchsucht elektronische Patientenakten, um geeignete Studienteilnehmer schneller zu identifizieren. Sogenannte prädiktive Modelle sagen voraus, welche Patienten wahrscheinlich am besten auf eine Therapie ansprechen. Das reduziert die Rekrutierungszeit, welche oft eine kritische Hürde in klinischen Studien darstellt.

Blockbuster-Potenzial: Netramark agiert mit NetraAI 2.0 auf einem starken Markt

NetraMark Holdings Inc. (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker-Symbol: AIAI | Frankfurt: 8TV) ist ein führendes Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI), das durch den Einsatz von moderner Datenanalyse klinische Studien in der Pharmaindustrie transformiert. In der letzten Woche wurde die Einführung von NetraAI 2.0 bekanntgegeben, einer Plattform der nächsten Generation zur Verbesserung der Analyse klinischer Studien. NetraAI 2.0 bietet fortschrittliche Funktionen, welche Sponsoren klinischer Studien dabei helfen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, Endpunkte zu verfeinern und Einschluss-/Ausschlusskriterien zu optimieren, wodurch die Voraussetzungen für erfolgreiche Studien in der Zulassungsphase geschaffen werden. Die Pharmaindustrie setzt bereits heute eine Vielzahl von KI-Modellen ein, um die Entwicklung neuer Medikamente, klinische Studien und Patientenversorgung zu optimieren. Neuere Studien zeigen, dass der Markt für Künstliche Intelligenz in der klinischen Forschung ein dynamisches Wachstum verzeichnet. Im Jahr 2021 wurden in diesem Bereich ca. 1,3 Mrd. USD umgesetzt, bis 2029 sollen voraussichtlich 5,6 Mrd. USD erreicht werden. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,9 % per annum.

Laut Mordorintelligence.com soll sich speziell in der Pharmaindustrie die Marktgröße für KI von geschätzten 3,05 Mrd. USD im Jahr 2024 auf ca. 18 Mrd. USD bis 2029 steigern. Hier kann sogar eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 42,7 % erreicht werden. Diese Zahlen verdeutlichen das erhebliche Potenzial und die wachsende Bedeutung von KI in der klinischen Forschung und im Gesundheitswesen insgesamt. KI hilft auch, virtuelle klinische Studien durchzuführen, was die Kosten dramatisch senkt und ethische Herausforderungen reduziert.



Eine neue Ära in der Optimierung klinischer Studien

NetraAI 2.0 adressiert eine der drängendsten Herausforderungen in der klinischen Forschung: die Schnittstelle zwischen Wirksamkeit und Machbarkeit zu finden. Durch die Umwandlung von Daten aus klinischen Studien in umsetzbare Erkenntnisse zielt die Plattform darauf ab, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Zeitpläne für Studien zu verkürzen. Sie liefert eine optimierte Berichterstattung für Entscheidungsträger, KI-Berichte priorisieren die wichtigesten Ergebnisse und helfen dabei Studienstrategien kontinuierlich zu verfeinern. Das führt zu einer agilen Entscheidungsfindung und einer verbesserten Reaktionsfähigkeit. Es werden Validierungsebenen angewendet, um wirklich robuste Modelle für klinische Studien zu identifizieren. Durch die Einbeziehung unterschiedlicher klinischer Signifikanzschwellen zielt man darauf ab, nuancierte Interpretationen der Studienergebnisse zu liefern, die dazu beitragen, die Ausrichtung an den vorher definierten klinischen Zielen sicherzustellen. Das Studiendesign lässt sich optimieren, indem man die relevantesten Patientensubpopulationen zusammen mit kausalen Variablen identifiziert, um Rekrutierungsherausforderungen zu reduzieren und gleichzeitig die statistische Aussagekraft und klinische Signifikanz zu erhalten.

NetraAI nimmt die Biotech- und Pharma-Industrie in den Fokus. Grafik: Netramark Holdings Inc.

Im Gegensatz zu anderen KI-basierten Methoden ist NetraAI so konzipiert, dass es Fokusmechanismen enthält, welche kleine Datensätze in erklärbare und unerklärliche Teilmengen unterteilen. Unerklärliche Untergruppen sind Ansammlungen von Patienten, die aufgrund schlechter Korrelationen mit den beteiligten Variablen zu suboptimalen Überanpassungsmodellen und ungenauen Erkenntnissen führen können. Die NetraAI nutzt die erklärbaren Teilmengen, um Erkenntnisse und Hypothesen abzuleiten, einschließlich Faktoren, die die Behandlung und das Placebo-Ansprechen beeinflussen, sowie unerwünschte Ereignisse, die das Potenzial haben, die Chancen auf den Erfolg einer klinischen Studie zu erhöhen. Bei anderen KI-Methoden fehlen diese Fokussierungsmechanismen, denn sie ordnen jeden Patienten einer Klasse zu, auch wenn dies zu einem "Overfitting" führt, bei dem wichtige Informationen übertönt werden, welche zur Verbesserung der Erfolgschancen einer Studie hätten verwendet werden können.

Die wesentlichen Schritte der Daten-Analyse bei klinischen Studien. Grafik: NetraMark Holdings Inc.

Verstärkung im Management und strategische Partnerschaft

Wie bereits am 11. Dezember 2024 angekündigt, hat NetraMark Dr. Angelico Carta, Mitbegründer von Worldwide Clinical Trials, zum Chief Strategy Officer ernannt. Dr. Carta verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der klinischen Forschung und pharmazeutischen Strategie. Er wird sich um den Ausbau von Partnerschaften kümmern und die Markteinführung der Softwarelösungen verfeinern. Es wird erwartet, dass seine Führung eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der KI-gesteuerten Fähigkeiten von NetraMark in klinischen Studien und in der Präzisionsmedizin spielen wird.

Gleichzeitig hat NetraMark eine Pilot-Kooperationsvereinbarung mit einem Top-5-Pharmaunternehmen abgeschlossen. Die Initiative zielt darauf ab, die NetraAI-Technologie zu nutzen, um neue Erkenntnisse über Patientenpopulationen zu gewinnen und die Entwicklung von Behandlungen für Autoimmunerkrankungen durch die Kunden zu verbessern. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit einem der Kernziele des Unternehmens - der Validierung der Technologie durch große Kooperationen und Co-Publishing-Möglichkeiten.

Die Lösung und die Vorteile der proprietären KI von NetraMark. Grafik: NetraMark Holdings Inc.





Mit voller Kasse in die nächste strategische Runde

NetraMark hat seine Finanzposition im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres durch die Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen durch deren Inhaber verstärkt. Mit einem Nettoerlös über 1,16 Mio. USD wird die weitere Entwicklung und der Ausbau der KI-Lösungen von NetraMark vorangetrieben. Die Finanzierung stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb zu skalieren und Innovationen in der Präzisionsmedizin voranzutreiben.

Der Mitgründer und CTO, Dr. Joseph Geraci, definiert die Zielfelder der nahen Zukunft so:

"Von Anfang an wurde NetraAI als Drehscheibe entwickelt, um die Fähigkeit der maschinellen Intelligenz zu verbessern sowie Patientensubpopulationen klinischer Studien zu verstehen. Da sich KI in einem noch nie dagewesenen Tempo weiterentwickelt, versetzt uns NetraAI 2.0 in eine einzigartige Position, um die Grenzen der Innovation zu verschieben und die Art und Weise, wie klinische Studien konzipiert und verstanden werden, neu zu definieren."

Fazit: Das Potenzial ist gigantisch

Die NetraMark-Aktie hat nach einem ruhigen Verlauf in 2024 ab Oktober richtig durchstarten können. Zeitgleich mit der Entwicklung der neuesten KI-Lösung NetraAI stieg der Kurs von rund 0,20 CAD auf 1,25 CAD in der Spitze. Nun im ersten Quartal kann das Unternehmen von der guten Stimmung im HighTech-Sektor profitieren. Der NASDAQ 100-Index hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26 % erreichen können, die Aktie von NetraMark (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker-Symbol: AIAI | Frankfurt: 8TV) brilliert sogar mit über 90 % Anstieg. In unserem Peergroup-Vergleich befinden sich prominente Vergleichstitel wie Nvdia, Super Micro Computer und C3.Ai. Im direkten Vergleich muss sich der CSE-Titel NetraMark nicht verstecken.

Mit Blick auf die letzten 12 Monate konnte NetraMark mit den großen der KI-Branche mithalten. Quelle: LSEG, Stand: 17.02.2025

Angesichts des breiten Anwendungsspektrums von NetraAI, einem großen Betätigungsfeld innerhalb des Biotech- und Pharmasektor sowie ausgezeichneter Vergleichsunternehmen erwarten wir ausgehend von einer Marktkapitalisierung von aktuell 70 Mio. CAD eine schnelle Aufwertung. Mit beginnendem Rollout sowie der aktuellen Kooperation mit einem der großen Pharmaunternehmen, sollte die Wahrnehmung der NetraMark-Lösungen zunehmen und zu neuen Kunden und Umsätzen führen. Damit ist der aktuelle Kurs von 1,09 CAD nur als Zwischenstation zur fairen Bewertung zu sehen. Das Geschäftsmodell sollte mit weiteren Kooperationen sehr schnell und deutlich in Schwung kommen. Charttechnisch ist der Kurs im November 2024 mit hohem Volumen ausgebrochen, seither konnte das neue Preisniveau über 1,00 CAD signifikant stabilisiert werden. Die Aktie ist auch in Frankfurt und München handelbar. Rikobewußten Investoren bietet sich jetzt ein zeitgerechter Einstieg, bevor der nächste Blockbuster-Kunde für die KI-Dienstleistungen von NetraMark unterschreibt.

Der NetraMark-Kurs konsolidiert derzeit auf einem Niveau zwischen 1,00 und 1,25 CAD. Charttechnisch könnte es hier bald zu weiteren Aufwertungen kommen. Quelle: LSEG, Stand: 17.02.2025

Das Unternehmen präsentiert sich im Rahmen des nächsten International Investment Forum am 25. Februar zum ersten Mal in Deutschland. Hier sichern sie sich ihren Platz.