Die unbemannte Luftfahrt hat sich still und leise zu einer Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts entwickelt.

Systeme, welche früher belächelt wurden, sind heute ein strategisches Instrument für Wirtschaft, Staat und Militär. Moderne Drohnen agieren nicht mehr isoliert, sondern als Teil vernetzter KI-Architekturen, die Lagebilder erzeugen, Risiken prognostizieren und Einsätze autonom koordinieren. In Konfliktregionen wie der Ukraine oder jüngst zwischen USA, Iran und Israel zeigt sich täglich, wie entscheidend luftgestützte Echtzeit-Intelligenz geworden ist. Wo früher Piloten, Hubschrauber und große Einsatzverbände nötig waren, übernehmen heute flexible, softwaregetriebene Plattformen präzise Aufgaben. Ihre Vorteile liegen in der hohen Geschwindigkeit, gepaart mit schwieriger radartechnischer Erfassung. Hinzu kommt die wirtschaftliche Skalierbarkeit, also deutlich geringeren Kosten bei gleichzeitig höherer Informationsdichte. Diese Entwicklungen wirken weit über das Militär hinaus und treiben auch Anwendungen in Energie, Infrastruktur, Grenzsicherung und Katastrophenschutz voran. Volatus Aerospace Inc. (TSX-V: FLT | WKN: A2JEQU | ISIN: CA92865M1023) gehört zu den Unternehmen, die diesen Paradigmenwechsel früh antizipiert und industriell umgesetzt haben. Für Anleger beginnt damit eine Phase, in der strategische Relevanz und Wachstum erstmals sichtbar zusammenfallen. Nach einem beantragten Uplisting zur kanadischen TSX warten Anleger nun auf die NASDAQ. Die Zeit drängt...



Vom Fluggerät zur Datenmacht: Wie Volatus ein skalierbares Sicherheits-Ökosystem baut

Volatus Aerospace Inc. (0,79 CAD | TSX-V: FLT | WKN: A2JEQU | ISIN: CA92865M1023) verfolgt ein hybrides Geschäftsmodell, das bemannte Luftfahrt, unbemannte Systeme, autonome Steuerungssoftware und datengetriebene Analyseleistungen miteinander verknüpft. Das Geschäftsmodell ist dabei komplex und umfassend. Denn Ziel ist es, nicht nur einzelne Fluggeräte zu liefern, sondern ein integriertes Lösungspaket für Behörden, Industrie und Sicherheitsdienstleister bereitzustellen. Im Fokus stehen kontinuierliche Services zur Überwachung kritischer Infrastruktur, Grenzsicherung und operative Unterstützung, die über wiederkehrende Verträge Erlöse generieren. Dies ermöglicht effizientere Inspektionen, schnellere Datenauswertung und bessere Entscheidungsunterstützung in Echtzeit. Der modulare Aufbau der Angebote erlaubt es, sowohl hardware- als auch softwarebasierte Umsätze zu realisieren. In dieser Kombination ist Volatus weniger ein reiner Hersteller als vielmehr ein Dienstleistungs- und Technologieanbieter im wachsenden Dual-Use-Markt.

Die zu erschließenden Märkte bieten noch ein exzellentes Wachstums-Potenzial. Quelle: Volatus Aerospace, Februar 2026, Präsentation, Seite 8



Bereit für den nächsten Zyklus: Volatus erreicht die Skalierungsreife

Die Story von Volatus geht zurück ins Jahr 2018, seither hat das Unternehmen einen radikalen Wandel und Aufbau erlebt. Unternehmensführung um CEO Glen Lynch hat Volatus konsequent von einem Dienstleister zu einem technologiegetriebenen Plattformanbieter weiterentwickelt. Dabei wird stark auf internationale Partnerschaften, regulatorische Genehmigungen und die Integration unterschiedlichster Flug- und Sensortechnologien gesetzt. Kernbestandteil der Strategie ist der Aufbau von Ausbildungs- und Zertifizierungsprogrammen, welche sowohl das technologische Know-how verbreitern als auch zusätzliche, margenstarke Einnahmequellen schaffen. Durch die Ausrichtung auf NATO-normierte Standards und die Sicherstellung von Betriebsbereitschaft in anspruchsvollen Lufträumen hebt sich Volatus deutlich von vielen Wettbewerbern ab. Langfristig soll so nicht nur die Marktpräsenz steigen, sondern auch die Bindung zu zivilen und militärischen Kunden konsequent weiterentwickelt werden. Gleichzeitig wird die interne Fertigungskapazität ausgebaut, um souveräne Produktions- und Lieferketten zu etablieren.

Bis jetzt wurden über 16.000 Flüge mit unbemannten Flugobjekten unter Volatus Aufsicht durchgeführt. Quelle: Volatus Aerospace, Februar 2026, Präsentation, Seite 12



Rekordquartal als Wendepunkt: Q3-Zahlen belegen den operativen Durchbruch

Im dritten Quartal 2025 erreichte Volatus mit 10,6 Mio. CAD Umsatz ein historisches Höchstniveau, was einem Wachstum von rund 60% gegenüber Q3 2024 entspricht. Der Bruttogewinn lag bei 3,47 Mio. CAD bei einer Marge von 33%, was trotz des höheren Anteils margenärmerer Ausrüstungsverkäufe nahe am Vorjahresniveau blieb. Die bereinigte EBITDA-Verlustposition reduzierte sich auf etwa 660 000 CAD, eine Verbesserung um mehr als die Hälfte im Jahresvergleich. Auffällig war der Wandel im Umsatzmix: Während im Vorjahr Services dominierten, entfielen im Q3-2025 bereits 53% des Umsatzes auf Ausrüstungsverkäufe, was auf steigende Nachfrage nach physischen Drohnensystemen hindeutet. Der Bestand an liquiden Mitteln verbesserte sich deutlich, die Position von rund 40 Mio. CAD nach erfolgreichen Refinanzierungen kann sich wirklich sehen lassen. Damit sollte sich die Finanzierung von Projekten und der Ausbau der Produktionsbasis nun schnell verwirklichen lassen. Insgesamt spiegeln die zuletzt veröffentlichten Zahlen eine beschleunigte Marktdurchdringung, steigende Effizienz und wachsendes Kundeninteresse wider, auch wenn die Gewinnschwelle weiterhin ein mittelfristiges Ziel bleibt. Sequentiell dürften sich das fakturierte Auftragsvolumen und die Erlöse nun in jedem Quartal deutlich erhöhen.

Die letzten Zahlen aus Q3-2025 versprechen sequentielles Wachstum bei voller finanzieller Ausstattung von 40 Mio. CAD. Quelle: Volatus Aerospace, Februar 2026, Präsentation, Seite 13



Wachstum trifft Bewertungsabschlag: Warum der Markt Volatus noch unterschätzt

Trotz dieser operativen Fortschritte wird das Unternehmen im Branchenvergleich noch relativ moderat bewertet. Während Peers wie Ondas und Red Cat bereits Milliardenbewertungen aufrufen können, befindet sich Volatus gerade mal auf dem halben Weg. Während die Konkurrenz in ähnlichen Segmenten deutlich höhere Umsatz- und Enterprise-Value-Multiplikatoren aufweisen, notiert Volatus weiterhin im verhaltenen Bewertungsbereich. Diese Unterbewertung kontrastiert mit der steigenden Umsatzdynamik und der Verbesserung der operativen Kennzahlen. Gleichzeitig signalisiert die Kapitalstärke durch frisches Eigenkapital finanzielle Robustheit und ein flexibles Umfeld für Innovationen. Für Investoren ergibt sich daraus eine beschleunigte Bewertungsdynamik, falls sich das Wachstum wie geplant fortgesetzt und die Profitabilität weiter gesteigert wird. In einer Branche, in der hohe Eintrittsbarrieren und staatliche Nachfrage dominieren, kann ein Bewertungsabschlag gegenüber Wettbewerbern mittelfristig deutlich schrumpfen, wenn die Weichen richtig gestellt werden.

Die aktuellen Kursziele der Broker liegen zwischen 0,85 und 1,25 CAD. Im Schnitt liefert dies 0,99 CAD bei aktuellen Kursen um 0,79 CAD. Noch nicht enthalten ist der Upgrade in neue Börsensegmente, hier sollten die Analysten noch deutlich nachlegen. Quelle: LSEG Refinitiv vom 01.03.2026



Künstliche Intelligenz, Fertigung und Ausbildung: Die Wachstumstreiber der nächsten Phase

Technologische Weiterentwicklung steht im Zentrum der aktuellen Initiativen: Die firmeneigene Autonomie- und Analyseplattform bildet das Rückgrat für skalierbare Fernsteuerung, Datenverarbeitung und multiple Einsatzszenarien. Parallel dazu wird die industrielle Infrastruktur am Standort Mirabel (Québec) schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Fertigung und Systemintegration ausgebaut. Zusätzliche strategische Partnerschaften adressieren sowohl die Sicherstellung lokaler Lieferketten als auch neue Dienstleistungssegmente, etwa im Bildungs- und Trainingsbereich. All dies stärkt nicht nur die operative Basis, sondern erhöht die Eintrittsbarrieren für Wettbewerber. Ergänzend setzt Volatus im Bereich Künstlicher Intelligenz auf Cortex-AI-Lösungen für die Bereiche Muster-Erkennung, Daten-Analyse und visuelle 3D-Rekonstruktionen sowie KI-gestützte Bedrohungserkennung. Die zunehmende Diversifikation des Produkt- und Leistungsportfolios soll künftig mehrere Wachstumspfade eröffnen. Der Proof-of-Concept ist bereits erbracht, nun lassen sich laufende Projekte mit globaler Einsatzfähigkeit verknüpfen.

Die technologische Durchdringung ist weit fortgeschritten und von Cortex-AI-Lösungen unterstützt. Quelle: Volatus Aerospace, Februar 2026, Präsentation, Seite 10



Politischer Rückenwind und Kapitalmarkt-Upgrade: Volatus rückt ins Rampenlicht

Politisch und strategisch rückt der Bereich autonomer Systeme in Kanada wie international stärker in den Fokus staatlicher Industriestandards und Investitionsprogramme. Die Einführung einer Defence Industrial Strategy in Kanada favorisiert heimische Anbieter und schafft langfristige Nachfrage-Transparenz für Unternehmen wie Volatus. Parallel erhielt das Unternehmen die bedingte Zulassung zum Wechsel auf die Toronto Stock Exchange, was die Wahrnehmung bei institutionellen Investoren erhöht und den Kapitalmarktzugang erweitert.

Glen Lynch, CEO von Volatus Aerospace, kommentiert:



"Die bedingte Zulassung zur Notierung an der Toronto Stock Exchange (TSX) ist ein wichtiger Meilenstein für Volatus und spiegelt die Größe und Disziplin der von uns aufgebauten Luft- und Raumfahrtplattform wider. In den letzten Jahren haben wir uns darauf konzentriert, bemannte Luftfahrt, ferngesteuerte Flugsysteme, Autonomie und Datendienste in ein einheitliches und skalierbares Betriebsmodell zu integrieren. Angesichts der zunehmenden Investitionen Kanadas in die souveräne Luft- und Raumfahrt sowie in autonome Fähigkeiten sind wir davon überzeugt, dass Volatus gut positioniert ist, um einen bedeutenden Beitrag zur Betriebskapazität zu leisten und gleichzeitig unser institutionelles Profil und unseren Zugang zu den Kapitalmärkten weiter zu stärken."

Innerhalb des 18. International Investment Forums liefert CEO Glen Lynch am 25. Februar ein Update zu den aktuellen Fortschritten Hier geht's zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=Jxohi_dDr-4&t=238s

Zudem wurden neue Verteidigungs- und Infrastrukturaufträge gemeldet, die das operative Momentum weiter unterstreichen. Diese Nachrichten reflektieren ein Umfeld, in dem sich operative Ergebnisse, Finanzierungsspielraum und politische Rahmenbedingungen gegenseitig verstärken. Insgesamt wächst die strategische Sichtbarkeit des Unternehmens signifikant.

Investment Highlights

Volatus Aerospace (WKN: A2JEQU | ISIN: CA92865M1023 | Ticker-Symbol: FLT)

hochspezialisierte Datenauswertungen aus der Luft als Alleinstellungsmerkmal

Entwicklung zur technischen Prüfinstanz für kritische Infrastruktur

hohes Sicherheitsbedürfnis öffentlicher Auftraggeber sorgt für konstanten Dealflow

internationale Aufrüstungstendenzen schaffen strategische Notwendigkeiten für Defense-Lösungen

durch notwendige Zertifizierungen und Schulungsbedarf gibt es wenig Konkurrenz

erhebliches Wachstumspotenzial durch Internationalisierung auf mittelfristige Sicht

Skalierung schafft exponentielles Wachstum für Internationalisierung

Einsatz von Cortex-AI bringt Volatus auf die Höhe der Zeit

hochliquide Aktie und noch niedrige Marktbewertung von nur 530 Mio. CAD



Strategisch relevant, finanziell gerüstet: Volatus vor der Neubewertung

Volatus Aerospace steht zwischen Aufbau und beschleunigter Expansion, gestützt durch solide Quartalszahlen, verbesserte operative Kennzahlen und ein breites Projektportfolio. Das hybride Geschäftsmodell aus Hardware, Software und Dienstleistung schafft mehrere Wachstumspfade und stabilisiert künftige Ertragsströme. Die noch moderate Bewertung von 530 Mio. CAD bietet im Branchenvergleich ein attraktives Chance-Risikoprofil und schafft Raum für zukünftige Dynamik. Mit steigender Nachfrage im Verteidigungs- und Infrastrukturmarkt sowie regulatorischer Unterstützung ist das Unternehmen gut positioniert, weiter an Bedeutung zu gewinnen. Die fortlaufende Verbesserung der Rentabilität und Liquidität schafft zusätzliches Vertrauen in die Entwicklung. Insgesamt zeichnet sich ein klarer Trend zu nachhaltigeren Erträgen und wachsender Marktpräsenz ab. In einer Vergleichsgruppe konnte die Aktie bereits eine gute relative Performance erzielen. Nun, nach erneutem Test der 0,80 CAD-Linie besteht auch noch technisches Potenzial.

Der 3-Monats-Vergleich innerhalb des Defense-Sektors zeigt Volatus Aerospace im oberen Rendite-Perzentil. Quelle: LSEG Refinitiv vom 01.03.2026



Nach einer langen Phase des strukturellen Aufbaus steht Volatus Aerospace Inc. heute sichtbar an der Schwelle zur Beschleunigung. Das Unternehmen hat sich dabei fundamental neu erfunden und ist längst kein reiner Drohnenbetreiber mehr, sondern eine integrierte Technologieplattform für luftgestützte Daten- und Sicherheitslösungen. Der strategische Fokus liegt klar auf Autonomie, Software und verwertbarer Information. Alles Bereiche, in denen Skalierung deutlich schneller greift als im klassischen Luftfahrtgeschäft. Besonders sicherheitsrelevante Anwendungen erweitern das Portfolio und verankern Volatus in einem Markt, der von geopolitischer Realität und nicht von Konjunkturzyklen getrieben wird. Die Aktie sollte ihren begonnenen Aufwärtstrend jetzt mit hohen Handelsumsätzen manifestieren.

Der Volatus-Aktienkurs kann in den letzten Februar-Handelstagen aus einem langen Seitwärtsband ausbrechen. Kein Wunder: Ein Upgrade zur TSX steht an, Investoren setzen freilich auch auf ein potenzielles NASDAQ-Listing in spe. Quelle: LSEG Refinitiv vom 01.03.2026



