Anbieter von Drohnen-Technologie freuen sich über eine große Nachfrage. In Deutschland haben erst kürzlich zwei Startups, die noch vor wenigen Jahren nicht existierten, Aufträge der Bundeswehr erhalten. Analysten bezeichnen die aktuelle Phase als "unbemannten Superzyklus" - autonome Systeme gelten längst als unverzichtbar für die nationale Sicherheit. Berichte von Instituten wie Fortune Business Insights prognostizieren für 2026 ein Marktvolumen für Drohnen von über 47 Mrd. USD, das bis 2034 auf über 160 Mrd. USD ansteigen soll. Dieser Anstieg wird durch eine jährliche Wachstumsrate von rund 16 % getragen, wobei der Verteidigungssektor aufgrund geopolitischer Spannungen als Wachstumsmotor gilt. Inmitten dieser Marktentwicklung offenbart ein detaillierter Bewertungsvergleich eine signifikante Diskrepanz. Für Investoren lohnt es sich, genau hinzuschauen.Den vollständigen Artikel lesen ...
