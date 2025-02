Was für eine beeindruckende Rally, die Rheinmetall in den vergangenen Wochen hingelegt hat. Seit dem Jahresanfang beträgt das Plus mittlerweile mehr als 50 Prozent. Am Montag war das Papier mit einem Tagesgewinn von 14 Prozent auf 931,60 Euro der mit Abstand beste Wert im deutschen Leitindex DAX. Und die Rally könnte noch weiter gehen. Analysten übertrumpfen sich derzeit gegenseitig mit neuen Rekord-Kurszielen.Insbesondere die Aussicht auf deutlich steigenden Rüstungsausgaben in Europa lassen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...