NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für H&M vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Sell" belassen. Unter Berücksichtigung der jüngsten Handelstrends dürfte das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Geschäftsquartal um 35 Prozent eingebrochen sein, schrieb Analyst Richard Edwards in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Mit dieser Schätzung liegt er für die schwedische Modekette deutlich unter dem Konsens./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 17:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000106270