Gamechanger-Deal: Jetzt einsteigen? Warum diese Aktie jetzt explosives Wachstum sehen könnte!

Dieses Unternehmen hat in den vergangenen Wochen mit mehreren bahnbrechenden Meldungen für Aufsehen gesorgt.

Die neu angekündigte Zusammenarbeit mit A1 Cannabis Inc. zur Produktion und Vermarktung von Cannabis-Getränken sowie der bedeutende Deal mit dem kanadischen Cannabis-Giganten SNDL markieren einen entscheidenden Wendepunkt für das Unternehmen. AnlegerInnen können jetzt noch im Frühstadium partizipieren.

Besonders bemerkenswert ist, dass sich ein börsennotiertes, vertikal integriertes Unternehmen wie SNDL, das bereits mehrere große Übernahmen getätigt hat, ausgerechnet dieses kleine und noch unbekannte Unternehmen, um das es hier heute geht, als strategischen Partner ausgesucht hat. Dies könnte auf eine langfristige Expansionsstrategie hindeuten, die dieses Unternehmen zu einem unverzichtbaren Akteur in der Cannabisverarbeitung machen könnte.

Die bereits erteilten EU-GMP-Zertifizierungen ermöglichen diesem aufstrebenden Unternehmen nicht nur den Vertrieb seiner Produkte in internationalen Märkten wie Deutschland, Großbritannien und Australien, sondern könnten auch den Grundstein für massive Umsatzzuwächse legen.

Heute Breaking News:

Nach Partnerschaft mit SNDL übernimmt HYTN Innovations* jetzt tatsächlich Marktanteile von Tilray

Gamechanger-Deal für HYTN Innovations*

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: HYTN Innovations) -

HYTN Innovations*

News Release:

HYTN and A1 Cannabis Announce Collaboration Agreements to Scale Production of Cannabis Products

HIER zur vollständigen Meldung.

Die heutige Meldung könnte den nächsten Schub für HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD) bringen: Das Unternehmen hat eine weitreichende Partnerschaft mit A1 Cannabis Inc. abgeschlossen und wird damit zum neuen Produktionspartner des erfolgreichen Summit Cannabis Beverage-Portfolios.

Bisher produzierte A1 seine Getränke in Kooperation mit Tilray Brands, einem der größten Cannabisunternehmen der Welt. Dass nun HYTN als neuer Produktions- und Vertriebspartner ausgewählt wurde, ist ein klares Zeichen dafür, dass das Unternehmen sich als bedeutender Akteur in der aufstrebenden Cannabis-Getränkeindustrie etabliert.

Diese Partnerschaft ist hochgradig skalierbar:

A1 verkaufte bereits 600.000 Einheiten im Jahr 2022

Das Vertriebsnetz von A1 umfasst über 300 Einzelhändler in Kanada

HYTN übernimmt nun die komplette Produktpalette von A1 und kann seine Produktionskapazitäten voll auslasten



Dieser strategische Coup zeigt, dass HYTN zunehmend Marktanteile von etablierten Branchengrößen gewinnt - ein starkes Signal für das Wachstum des Unternehmens. Doch das ist nicht alles: Diese neue Zusammenarbeit folgt direkt auf einen weiteren Mega-Deal, der für HYTN noch viel größere Marktchancen eröffnet

Gamechanger-Deal für HYTN Innovations* mit SNDL

HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD) ist jetzt nicht mehr nur irgendein Cannabis-Unternehmen, sondern ein spezialisierter Produzent mit pharmazeutischer Qualität. Der Verarbeitungsprozess für GMP-konformes Cannabis, wie es beispielsweise in Deutschland für den medizinischen Einsatz vorgeschrieben ist, stellt eine erhebliche Markteintrittsbarriere dar. Hier könnte HYTN Innovations jetzt durch seine Lizenzierungen und Produktionskapazitäten eine marktbeherrschende Stellung aufbauen.

"Mit der starken Marktpräsenz von SNDL und HYTNs fortschrittlichen Produktionsstandards sind wir bestens aufgestellt, um einen bedeutenden Einfluss auf die globale Cannabisbranche auszuüben."

- Elliot McKerr, CEO von HYTN

Die neue Partnerschaft mit dem Branchenschwergewicht SNDL könnte dabei den Beginn einer noch viel größeren Expansion darstellen. SNDL hat in den letzten zwei Jahren mehrere Unternehmen übernommen, darunter die Valens Company für 138 Millionen CAD oder auch Nova Cannabis für 115 Millionen CAD. Diese Übernahmestrategie zeigt unseres Erachtens, dass SNDL gezielt nach strategischen Übernahmen sucht, um sein Geschäftsmodell weiter auszubauen. Es wäre daher nicht überraschend, wenn HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD) als nächster Übernahmekandidat auf der Liste von SNDL stehen würde.

Starke Marktchancen durch die Legalisierung und internationale Expansion

Ein weiterer Faktor, der für eine extreme Neubewertung der HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD)-Aktie sprechen könnte, ist die Legalisierung von Cannabis in Deutschland.

- Deutschland wird nach der Legalisierung einer der größten Märkte für medizinisches und Freizeit-Cannabis weltweit sein.

- Großbritannien und Australien sind zwei der am stärksten wachsenden Märkte für medizinisches Cannabis.

- Es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die die hohen EU-GMP-Standards für die Verarbeitung von Cannabis erfüllen.

Durch den Zugang zu diesen regulierten Märkten könnte HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD) in den kommenden Monaten einen deutlichen Umsatzsprung erleben. Zudem hat sich das Unternehmen durch die neue Vereinbarung mit A1 Cannabis eine zusätzliche Einnahmequelle erschlossen. A1 hat bereits bewiesen, dass es hohe Verkaufszahlen generieren kann (600.000 verkaufte Einheiten in 2022, über 300 Einzelhändler im Vertriebsnetz). Durch den Wechsel der Produktionspartnerschaft von Tilray zu HYTN könnte sich das Unternehmen direkt mit einem der wichtigsten Akteure im Cannabis-Getränkesektor zusammenschließen und seine Einnahmen erheblich steigern.

Wie hoch kann die HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD)-Aktie steigen?

Zum Zeitpunkt der aktuellen Meldung notiert die Aktie noch bei nur 0,20 Euro. Angesichts der neuen strategischen Partnerschaften und der hohen Wachstumsperspektiven erscheint ein dreistelliger prozentualer Kursanstieg alles andere als unrealistisch.

Unser Conclusio: Jetzt einsteigen, bevor der breite Markt es erkennt!

Starke Argumente sprechen ebenso für ein Wagnis mit der Aktie von HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD):

- Der Markt für medizinisches Cannabis in Europa wird bis 2028 auf über 16 Milliarden US-Dollar geschätzt.

- SNDL als Partner bringt Zugang zu internationalen Märkten und potenziell neuen Übernahmen.

- Die Kombination aus Cannabis-Getränken (A1) und medizinischer Verarbeitung (SNDL) macht HYTN zu einem vielseitig aufgestellten Unternehmen.

Mit der ersten Bestellung von SNDL und der Zusammenarbeit mit A1 Cannabis hat HYTN Innovations eine neue Unternehmensphase betreten. Das Unternehmen ist wohl nun nicht mehr nur ein kleines Start-up, sondern ein ernstzunehmender Akteur in der internationalen Cannabisbranche. Wenn sich die Partnerschaft mit SNDL weiter vertieft, könnte dies sogar in einer Übernahme münden. Angesichts der niedrigen Marktkapitalisierung und des enormen Wachstumspotenzials könnte HYTN eine der besten Chancen im Cannabis-Sektor für 2025 sein. Jetzt könnte somit der optimale Zeitpunkt gekommen sein, um noch vor einer möglichen Neubewertung in die Aktie einzusteigen!

HYTN Innovations Inc. ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Verkauf von Produkten spezialisiert hat, die psychoaktive und psychotrope Verbindungen enthalten, darunter cannabisbasierte Cannabinoide und psilocybinbasierte Tryptamine. HYTN hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter dieser Produkte in allen föderal regulierten Märkten zu werden. Das Unternehmen identifiziert strategisch Marktchancen und bringt innovative Produkte durch seine fortschrittliche Entwicklungsplattform effizient auf den Markt.

SNDL ist der größte private Einzelhändler für Alkohol und Cannabis in Kanada mit Einzelhandelsmarken wie Ace Liquor, Wine and Beyond, Liquor Depot, Value Buds, Spiritleaf und Superette, und lizenzierter Cannabisproduzent und eines der größten vertikal integrierten Cannabisunternehmen in Kanada.

Informieren Sie sich selbst über HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD):

Webseite: https://www.hytn.ca/

Filings von HYTN Innovations (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von HYTN Innovations.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

