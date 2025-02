Windows 95 gibt der Community noch immer viele Rätsel auf. Eines davon: Warum sieht der Setup-Prozess eigentlich sollt altbacken aus? Ein Microsoft-Entwickler erklärt die Hintergründe. Raymond Chen, der seit mehr als 30 Jahren bei Microsoft arbeitet, teilt in seinem Blog The Old New Thing gerne tiefgründige technische Anekdoten rund um die Entwicklung von Windows. Eines der am häufigsten diskutierten Themen ist die Frage, warum das Windows-95-Setup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...