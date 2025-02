DJ CTS Eventim mit starkem 4. Quartal und Wachstum in allen Bereichen

DOW JONES--Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat dank besserer Geschäfte in allen Bereichen vergangenes Jahr sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis neue Höchstwerte erreicht. Bei Vorlage der Eckzahlen für 2024 erklärte das Unternehmen auch, dass das vierte Quartal "sehr stark" gewesen sei. Der Umsatz kletterte in den zwölf Monaten den weiteren Angaben zufolge um 19,1 Prozent auf 2,809 Milliarden Euro. "Das kraftvolle Wachstum wurde sowohl vom Ticketing als auch vom Live Entertainment Segment getrieben", so CTS. Das bereinigte EBITDA betrage 542,2 Millionen nach 444,8 Millionen Euro im Vorjahr. Als Ziel hatte sich das Unternehmen ein deutlich höheres bereinigtes EBITDA im Vorjahresvergleich gesetzt. Der vollständige Geschäftsbericht soll wie geplant am 27. März veröffentlicht werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2025 01:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.