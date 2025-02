Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das ab dem 24. Februar in Kraft treten wird. Das Unternehmen plant, eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu einer Milliarde Euro zurückzukaufen. Diese strategische Entscheidung soll über einen Zeitraum von neun Monaten umgesetzt werden und spätestens am 28. November dieses Jahres abgeschlossen sein. Die zurückerworbenen Aktien sollen anschließend aus dem Verkehr gezogen werden, was zu einer Reduzierung des Grundkapitals führen wird.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Bekanntgabe des Rückkaufprogramms hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Börsenhandel. Im nachbörslichen Handel auf der Tradegate-Plattform verzeichnete die LVMH-Aktie einen Rückgang von 1,64 Prozent und notierte bei 700,60 Euro. Diese Entwicklung zeigt, dass der Markt zunächst verhalten auf die angekündigte Kapitalmaßnahme reagiert hat, obwohl Aktienrückkäufe grundsätzlich als positives Signal für Anleger gewertet werden können.

